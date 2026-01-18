Babnet   Latest update 20:32 Tunis

منوبة: الشروع في معالجة أماكن مخفضات السرعة المزالة واعلان طلب عروض لإعادة تركيز المطبات الارتجاجية الضرورية

Publié le Dimanche 18 Janvier 2026 - 19:13
      
شرعت الإدارة الجهوية للتجهيز بمنوبة في معالجة أماكن مخفضات السرعة المزالة منذ سبتمبر المنقضي، في اطارتسهيل حركة الحافلات الصينية الجديدة وضمان انسيابية تنقّلها وتعزيزا للسلامة المروية على شبكة الطرقات المرقمة.

ويأتي هذا التدخل الضروري، وفق تصريح المديرة الجهوية للتجهيز بمنوبة نجلاء بن خليفة لصحفية "وات" ، استعدادا لإعادة تركيز مطبات ارتجاجية مطابقة للمواصفات الفنية ومراعية للأسطول الجديد من الحافلات، وذلك في الأماكن التي تم ضبطها في إطار اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بولاية منوبة، وفق القانون المعمول به والشروط الفنية وحسب الحاجة.

وأضافت انه تم اعلان طلب عروض في الإطار لإعادة تركيز المطبات الارتدادية بعد تحديد المخفضات المرخص فيها، وإعادة النظر في المخفضات العشوائية صلب اللجنة الفنية للسلامة المرورية وبعد عرضها على المصالح المحلية والجهوية، وذلك في انتظار انهاء الاجراء والترتيبات القانونية الضرورية لاسناد الصفقة.
وأضافت انه تم وبصفة استعجالية التدخل على مستوى الطريق الوطنية رقم 5 ، نقطة كيلومترية 18، وحي النصر بالمرناقية بتركيز مطبَّين ارتجاجيَّين، نظرا للحاجة الملحة لذلك على مستوى هذا المسار الذي يشهد حركة مرورية مكثفة والذي شهد حوادث مرورية.
في ذات السياق، اشارت الى انه ونظرا لوضعية الطريق الوطنية رقم 7 بالجزء الرابط بين مفترق الحبيبية على مستوى وادي شافرو بالجديدة، والسعيدة بوادي الليل، والتي تشهد كثافة مرورية أيضا، سيتم اولا التدخل بمضاعفة ذلك الجزء على مسافة 1.5 كلم.

كما يتضمن المشروع في تدعيم التشوير الأفقي والعمودي من خلال تجديد العلامات الأرضية وتركيب الإشارات المرورية اللازمة وفق المعايير المعتمدة، إضافة إلى تعزيز مختلف عناصر السلامة كالحواجز الوقائية وتحسين وتحديث شبكة الإنارة العمومية لضمان رؤية أفضل لمستعملي الطريق، خاصة خلال الفترة الليلية، بما يساهم في تقليص مخاطر الحوادث وتحسين ظروف الاستعمال.
وأضافت ان المشروع المبرمج بكلفة 9 مليون دينار، بلغ مرحلة ابرام الصفقة مع المقاولة التي ستشرف على تنفيذ الاشغال طيلة مدة 12 شهرا كآجال تعاقدية وقع تحديدها.
الأحد 18 جانفي 2026 | 29 رجب 1447
