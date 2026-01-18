Babnet   Latest update 15:42 Tunis

النجم الساحلي يشارك من 19 الى 29 جانفي في بطولة الكأس الدولية للناشئين لكرة القدم

Publié le Dimanche 18 Janvier 2026 - 15:42
      
يشارك النجم الساحلي في بطولة الكأس الدولية لكرة القدم للناشئين التي ستقام نسختها الحادية عشرة من 19 الى 29 جانفي الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.
وستعرف البطولة كذلك مشاركة أندية برشلونة الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي وغلاسغو رينجرز الاسكتلندي وأكاديمية محمد السادس المغربي وأكاديمية أسباير القطري وكاشيوا ريسول الياباني وأكاديمية صندوق الترويج الفيتنامي.
وسيخوض النجم الدور الاول لهذه البطولة التي ستقام منافساتها على ملاعب أكاديمية أسباير ضمن المجموعة الأولى إلى جانب غلاسغو رينجرز وأكاديمية أسباير وأكاديمية محمد السادس في حين ستلعب فرق برشلونة وباريس سان جرمان وكاشيوا ريسول وأكاديمية صندوق الترويج بالمجموعة الثانية.

ويستهل النجم الساحلي سلسلة لقاءاته في الدور الأول بملاقاة غلاسغو رينجرز غدا الاثنين بداية من الساعة الثالثة و50 دقيقة بتوقيت تونس.
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322093

