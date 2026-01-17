بطولة الرابطة المحترفة الأولى: برنامج مباريات الجولة السابعة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>

تدور مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على أربع دفعات، أيام الاثنين 19 والثلاثاء 20 والأربعاء 21 والخميس 22 جانفي 2026، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر (س14).



الاثنين 19 جانفي 2026





ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري – الترجي الرياضي





الثلاثاء 20 جانفي 2026

ملعب العواني بالقيروان

شبيبة القيروان – الملعب التونسي



الأربعاء 21 جانفي 2026

ملعب زويتن

شبيبة العمران – الترجي الجرجيسي



ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي – النادي البنزرتي



ملعب قابس

مستقبل قابس – الأولمبي الباجي



الخميس 22 جانفي 2026

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الإفريقي – النجم الساحلي



ملعب المتلوي

نجم المتلوي – مستقبل سليمان



ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان – مستقبل المرسى

