بطولة الرابطة المحترفة الأولى: برنامج مباريات الجولة السابعة عشرة
تدور مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على أربع دفعات، أيام الاثنين 19 والثلاثاء 20 والأربعاء 21 والخميس 22 جانفي 2026، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر (س14).
الاثنين 19 جانفي 2026
الاثنين 19 جانفي 2026
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري – الترجي الرياضي
الثلاثاء 20 جانفي 2026ملعب العواني بالقيروان
شبيبة القيروان – الملعب التونسي
الأربعاء 21 جانفي 2026ملعب زويتن
شبيبة العمران – الترجي الجرجيسي
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – النادي البنزرتي
ملعب قابس
مستقبل قابس – الأولمبي الباجي
الخميس 22 جانفي 2026ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الإفريقي – النجم الساحلي
ملعب المتلوي
نجم المتلوي – مستقبل سليمان
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان – مستقبل المرسى
