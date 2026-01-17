Babnet   Latest update 19:54 Tunis

بطولة الرابطة المحترفة الأولى: برنامج مباريات الجولة السابعة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 17 Janvier 2026 - 18:25
      
تدور مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على أربع دفعات، أيام الاثنين 19 والثلاثاء 20 والأربعاء 21 والخميس 22 جانفي 2026، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر (س14).

الاثنين 19 جانفي 2026


ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري – الترجي الرياضي


الثلاثاء 20 جانفي 2026

ملعب العواني بالقيروان
شبيبة القيروان – الملعب التونسي

الأربعاء 21 جانفي 2026

ملعب زويتن
شبيبة العمران – الترجي الجرجيسي

ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – النادي البنزرتي

ملعب قابس
مستقبل قابس – الأولمبي الباجي

الخميس 22 جانفي 2026

ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الإفريقي – النجم الساحلي

ملعب المتلوي
نجم المتلوي – مستقبل سليمان

ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان – مستقبل المرسى
