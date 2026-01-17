Babnet   Latest update 13:41 Tunis

وزارة التجارة تنشر مؤشرات الإنتاج والاستهلاك العالمي والوطني لزيت الزيتون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696b79d064d845.94304833_nqmlojhgpfkei.jpg width=100 align=left border=0>
Credits oliveoilsland
Publié le Samedi 17 Janvier 2026 - 13:03
      
كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ لها مساء الجمعة، عن أبرز مؤشرات إنتاج واستهلاك زيت الزيتون عالميًا ووطنيًا، استنادًا إلى أحدث التقارير الصادرة عن المجلس الدولي للزيتون.

وأفادت التقديرات بأنّ الترتيب العالمي لإنتاج زيت الزيتون خلال الموسم الحالي سيشهد تصدّر كلّ من إسبانيا وتونس وإيطاليا على التوالي، رغم توقّعات بتراجع طفيف في الإنتاج العالمي بنسبة 4 بالمائة، ليبلغ نحو 3.44 ملايين طن، مقابل 3.57 ملايين طن خلال الموسم الفارط.


وبيّنت الوزارة أنّ هذا التراجع العالمي رافقه، في المقابل، ارتفاع في إنتاج عدد من البلدان، من بينها تونس والمغرب وإيطاليا ومصر، حيث سجّل المغرب أعلى نسبة نمو في الإنتاج بلغت 78 بالمائة.


وفي المقابل، شهدت بلدان أخرى تراجعًا ملحوظًا في الإنتاج، من أبرزها تركيا والأرجنتين والبرتغال والأردن، حيث سُجّلت أعلى نسبة انخفاض في تركيا بحوالي 43 بالمائة، في حين عرف إنتاج إسبانيا، باعتبارها المنتج الأكبر عالميًا، تراجعًا في حدود 3 بالمائة.

وعلى مستوى الاستهلاك، توقّعت التقارير ذاتها تسجيل زيادة طفيفة في الاستهلاك العالمي لزيت الزيتون بنسبة 1 بالمائة، ليبلغ نحو 3.27 ملايين طن.

كما يُنتظر أن تصل الواردات العالمية من زيت الزيتون خلال موسم 2025-2026 إلى حوالي 1.227 مليون طن، مقابل 1.198 مليون طن خلال الموسم الماضي، أي بزيادة تُقدّر بنحو 2.4 بالمائة.

المؤشرات الوطنية

وفيما يخصّ تونس، أفاد البلاغ بأنّ صادرات زيت الزيتون خلال الشهرين الأوّلين من الموسم الحالي (نوفمبر وديسمبر 2025)، الممتدّ إلى أكتوبر 2026، بلغت حوالي 80 ألف طن، بقيمة قُدّرت بـ 1011 مليون دينار، مقابل 42 ألف طن فقط بقيمة 684 مليون دينار خلال الفترة نفسها من الموسم الفارط، ما يعكس تطوّرًا ملحوظًا في نسق التصدير والقيمة المتأتية منه.
