وزارة التجارة تنشر مؤشرات الإنتاج والاستهلاك العالمي والوطني لزيت الزيتون

كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ لها مساء الجمعة، عن أبرز مؤشرات إنتاج واستهلاك زيت الزيتون عالميًا ووطنيًا، استنادًا إلى أحدث التقارير الصادرة عن المجلس الدولي للزيتون.



وأفادت التقديرات بأنّ الترتيب العالمي لإنتاج زيت الزيتون خلال الموسم الحالي سيشهد تصدّر كلّ من إسبانيا وتونس وإيطاليا على التوالي، رغم توقّعات بتراجع طفيف في الإنتاج العالمي بنسبة 4 بالمائة، ليبلغ نحو 3.44 ملايين طن، مقابل 3.57 ملايين طن خلال الموسم الفارط.



المؤشرات الوطنية



وبيّنت الوزارة أنّ هذا التراجع العالمي رافقه، في المقابل، ارتفاع في إنتاج عدد من البلدان، من بينها تونس ووإيطاليا و، حيث سجّل المغرب أعلى نسبة نمو في الإنتاج بلغتوفي المقابل، شهدت بلدان أخرى تراجعًا ملحوظًا في الإنتاج، من أبرزها، حيث سُجّلت أعلى نسبة انخفاض في تركيا بحوالي، في حين عرف إنتاج إسبانيا، باعتبارها المنتج الأكبر عالميًا، تراجعًا في حدودوعلى مستوى الاستهلاك، توقّعت التقارير ذاتها تسجيل زيادة طفيفة في الاستهلاك العالمي لزيت الزيتون بنسبة، ليبلغ نحوكما يُنتظر أن تصل الواردات العالمية من زيت الزيتون خلال موسمإلى حوالي، مقابلخلال الموسم الماضي، أي بزيادة تُقدّر بنحووفيما يخصّ تونس، أفاد البلاغ بأنّ صادرات زيت الزيتون خلال الشهرين الأوّلين من الموسم الحالي (نوفمبر وديسمبر 2025)، الممتدّ إلى أكتوبر 2026، بلغت حوالي، بقيمة قُدّرت بـ، مقابلفقط بقيمةخلال الفترة نفسها من الموسم الفارط، ما يعكس تطوّرًا ملحوظًا في نسق التصدير والقيمة المتأتية منه.