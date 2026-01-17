الذكاء الاصطناعي: تحذير من اتساع الفجوة بين البلدان الغنية والبلدان النامية (تقرير)

أحدث الذكاء الاصطناعي تحوّلًا سريعًا وغير مسبوق في الاقتصاد العالمي، من شأنه أن يعمّق الهوّة بين البلدان المتقدّمة والبلدان النامية، وفق تقرير حديث للبنك الدولي حول «التطوّرات وتوجّهات المشهد الرقمي 2025».



وأوضح التقرير أنّ البلدان ذات الدخل المرتفع تستحوذ على نحو 85 بالمائة من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي و91 بالمائة من استثمارات رأس المال المخاطر، في حين تكاد البلدان الفقيرة تكون غائبة عن منظومة الابتكار.



تونس والاقتصادات الناشئة: تحديات وفرص



فجوة المهارات والبنية التحتية



تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأساسية كخيار عملي



توصيات حسب مستوى الاستعداد



وبخصوص البلدان ذات الاستعداد المتوسط، على غراروعدد من الاقتصادات الناشئة، شدّد التقرير على ضرورة:مع اللغات والثقافات المحلية،لشدّ الخبرات المحلية والحدّ من هجرة الأدمغة،للتقليص من التبعية للخوادم الأجنبية.وأشار التقرير إلى أنّ اعتماد الذكاء الاصطناعي لا يزالفي بلدان الجنوب، إذ لم تتجاوز مساهمة البلدان منخفضة الدخلعلى منصّات الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال مارس 2024.وبيّن التقرير أنّ التحدي بالنسبة لتونس مزدوج، يتمثّل في، خاصة بين الجنسين وبين المناطق الحضرية والريفية.أما في البلدان منخفضة الدخل، فتظلالعائق الأبرز، حيث قد تمثّل كلفةنحو، مقابل أقل منفي البلدان الغنية. كما لا تتجاوزسوى، ما يحدّ من استخدام التكنولوجيات المتقدّمة.ولتفادي تحوّل البلدان النامية إلى مجرّد مستهلك للتكنولوجيات المستوردة، أوصى التقرير بنشر، وهي أنظمة متخصّصة تستهلك كميات أقل من المعطيات والطاقة، وتتلاءم مع الواقع المحلي.ومن بين الأمثلة التي أوردها التقرير:: استخدام أدوات تشخيص الأمراض المرتبطة بالنشاط الفلاحي دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.Rori* لتعليم الرياضيات عبر واتساب مقابللكل طالب.: اعتماد الذكاء الاصطناعي لإدماج اللغات الأصلية وتحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية.: ضمان النفاذ الشامل للكهرباء، التركيز على محو الأمية الرقمية الأساسية والمتوسطة، وتحسين رقمنة المعطيات الحكومية.: مواصلة الاستثمار في الأبحاث المتقدّمة، والحوسبة عالية الأداء، ودعم الباحثين لابتكار نماذج وطنية أصلية.وخلص التقرير إلى أنّ، محذرًا من أنّ غياب إجراءات استراتيجية فورية قد يجعل الذكاء الاصطناعي عاملًا إضافيًا لتعميق التفاوت العالمي، بدل أن يكون محرّكًا لتحقيق