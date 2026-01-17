الذكاء الاصطناعي: تحذير من اتساع الفجوة بين البلدان الغنية والبلدان النامية (تقرير)
أحدث الذكاء الاصطناعي تحوّلًا سريعًا وغير مسبوق في الاقتصاد العالمي، من شأنه أن يعمّق الهوّة بين البلدان المتقدّمة والبلدان النامية، وفق تقرير حديث للبنك الدولي حول «التطوّرات وتوجّهات المشهد الرقمي 2025».
وأوضح التقرير أنّ البلدان ذات الدخل المرتفع تستحوذ على نحو 85 بالمائة من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي و91 بالمائة من استثمارات رأس المال المخاطر، في حين تكاد البلدان الفقيرة تكون غائبة عن منظومة الابتكار.
تونس والاقتصادات الناشئة: تحديات وفرصوبخصوص البلدان ذات الاستعداد المتوسط، على غرار تونس وعدد من الاقتصادات الناشئة، شدّد التقرير على ضرورة:
* أقلمة نماذج المصادر المفتوحة مع اللغات والثقافات المحلية،
* إحداث برامج تكوين متقدّمة لشدّ الخبرات المحلية والحدّ من هجرة الأدمغة،
* تطوير مراكز بيانات وطنية أو إقليمية للتقليص من التبعية للخوادم الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أنّ اعتماد الذكاء الاصطناعي لا يزال سطحيًا في بلدان الجنوب، إذ لم تتجاوز مساهمة البلدان منخفضة الدخل 1 بالمائة من الحركة العالمية على منصّات الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال مارس 2024.
فجوة المهارات والبنية التحتيةوبيّن التقرير أنّ التحدي بالنسبة لتونس مزدوج، يتمثّل في سدّ الفجوة في المهارات الرقمية، خاصة بين الجنسين وبين المناطق الحضرية والريفية.
أما في البلدان منخفضة الدخل، فتظل البنية التحتية العائق الأبرز، حيث قد تمثّل كلفة 5 جيغابايت من البيانات نحو 29 بالمائة من متوسط الدخل الشهري، مقابل أقل من 3 بالمائة في البلدان الغنية. كما لا تتجاوز تغطية شبكة الجيل الخامس سوى 4 بالمائة من السكان، ما يحدّ من استخدام التكنولوجيات المتقدّمة.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأساسية كخيار عمليولتفادي تحوّل البلدان النامية إلى مجرّد مستهلك للتكنولوجيات المستوردة، أوصى التقرير بنشر «تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأساسية»، وهي أنظمة متخصّصة تستهلك كميات أقل من المعطيات والطاقة، وتتلاءم مع الواقع المحلي.
ومن بين الأمثلة التي أوردها التقرير:
* الهند وكينيا: استخدام أدوات تشخيص الأمراض المرتبطة بالنشاط الفلاحي دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.
غانا: تطبيق Rori* لتعليم الرياضيات عبر واتساب مقابل 5 دولارات سنويًا لكل طالب.
* البيرو: اعتماد الذكاء الاصطناعي لإدماج اللغات الأصلية وتحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية.
توصيات حسب مستوى الاستعداد* البلدان الأقل استعدادًا: ضمان النفاذ الشامل للكهرباء، التركيز على محو الأمية الرقمية الأساسية والمتوسطة، وتحسين رقمنة المعطيات الحكومية.
* البلدان الأكثر استعدادًا: مواصلة الاستثمار في الأبحاث المتقدّمة، والحوسبة عالية الأداء، ودعم الباحثين لابتكار نماذج وطنية أصلية.
وخلص التقرير إلى أنّ «الوقت لم يعد يسمح بالتأجيل»، محذرًا من أنّ غياب إجراءات استراتيجية فورية قد يجعل الذكاء الاصطناعي عاملًا إضافيًا لتعميق التفاوت العالمي، بدل أن يكون محرّكًا لتحقيق الازدهار المشترك.
