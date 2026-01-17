منوبة: الشروع في تنفيذ برنامج تحسيسي حول التكوين المهني بالمؤسسات التربوية وإحداث لجنة جهوية لمتابعة وضعية المنقطعين عن الدراسة

شرعت الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بمنوبة، خلال الأسبوع الجاري، في تنفيذ برنامج توعوي تحسيسي بالمؤسسات التربوية حول التكوين المهني، كانت محطّته يوم الجمعة المدرسة الإعدادية المتنبي بمنوبة، بعد انطلاقه أوّل أمس الأربعاء بمعهد الفارابي بالمرناقية.



يأتي ذلك، وفق تصريح المديرة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بمنوبة، مباركة الراقوبي، لصحفية "وات"، اليوم الجمعة، إثر إحداث لجنة جهوية لمتابعة وضعية المنقطعين عن الدراسة تحت إشراف والي منوبة محمود شعيب، وبتشريك جميع الإدارات والهياكل المعنية، تضطلع بدور أساسي في تتبع ورصد ظاهرة الانقطاع المدرسي على مستوى الجهة، من خلال جمع وتحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالمتعلمين المنقطعين أو المهدّدين بالانقطاع.



كما تعمل اللجنة المحدثة، على تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين على وضع وتنفيذ برامج وقائية وعلاجية للحد من هذه الظاهرة، واقتراح حلول بديلة لإعادة إدماج المنقطعين في المسارات التعليمية أو التكوينية، خاصة عبر التكوين المهني.وقد تم، في هذا الإطار، وضع برنامج أيام إعلامية تحسيسية، بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة، ستتواصل الى 30 جانفي الجاري، وتشمل ست مؤسسات تربوية (مدارس اعدادية وثانوية)، موزعة مبدئيا بين المرناقية ووادي الليل ومنوبة ودوار هيشر .وتركز هذه الأيام، التي تستهدف فئة التلاميذ، على التعريف بمسارات التكوين المهني، وإبراز دوره المحوري في تأهيل الشباب ودمجهم في سوق الشغل، خاصة منهم المنقطعين أو المهددين بالانقطاع عن الدراسة، من خلال منحه مسارات مرنة ومؤهلة لبناء مستقبل مهني مستقر، وتوفير فرص تكوين تطبيقي يستجيب لمتطلبات المهن الحديثة وحاجيات الاقتصاد.وأضافت أن التعاون مع مندوبية التربية يشمل أيضا تنظيم زيارات للتلاميذ الى مؤسسات التكوين المهني بالجهة، وهي خمسة مراكز عمومية تحت إشراف الوكالة التونسية للتكوين المهني،وهي المركز القطاعي في الإكساء، والمركز القطاعي في الأشغال العامة بالمرناقية، والمركز القطاعي في الإلكترونيك بالدندان ، ومركز التكوين والتدريب المهني بوادي قريانة، ومركز التدريب المهني بالبطان، علما أن عذه المراكز توفّر إجمالي 39 اختصاصا في 04 مستويات تكوين.وتأتي هذه الأيام، التي يؤمنها فريق الجهوي المكلف بالإعلام والتوجيه يضم مختصين من مراكز التكوين المهني بالجهة، في ظلّ تضافر جهود المصالح الجهوية ذات العلاقة، للحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي التي تشهدهاالجهة كغيرها من جهات الجمهوريةوخاصة في مستوى التعليم الثانوي، ومن أجل ضمان حق الجميع في التعليم.ففي مستوى التعليم الأساسي، بيّنت المعطيات المقدّمة صلب اللجنة من قبل المندوبية الجهوية للتربية، أن نسبة المنقطعين للموسم الدراسي المنقضي بلغت، 0.12 بالمائة، وكانت أعلى نسبة انقطاع في معتمدية الجديدة التي سجلت نسبة 0.23 بالمائة، أما في مستوى التعليم الثانوي فقد بلغت نسبة المنقطعين جهويا للسنة الدراسية المنقضية 3.75 بالمائة، وكانت أعلى نسبة مسجلة على مستوى معتمدية البطان (حسب عدد التلاميذ الجملي والذي يعد أقل من باقي معتمديات الجهة).يذكر أن الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني قد نظمت في الفترة المنقضية سلسلة أنشطة تحسيسية وتوعوية حول التكوين المهني شملت مركز الادماج الاجتماعي بدوار هيشر ومركب الطفولة بالمرناقية، وقد لاقت استحسان ممثلي المجتمع المدني، وسط تأكيد على ضرورة مزيد دعم الجهود للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة، والدفع من أجل بعث مدرسة الفرصة الثانية بالجهة لحسن التوجيه والتأهيل والمرافقة والإحاطة بهذه الفئة، وفق الراقوبي.