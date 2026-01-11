الترجي الجرجيسي - ادم قرب يعزز الصفوف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6963ec1348cef1.19789156_hlfqjimpnegok.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن الترجي الجرجيسي اليوم الاحد عن تعزيز صفوفه رسميا بمهاجم النادي الافريقي ادم قرب متمنيا النجاح للاعب في تجربته الجديدة مع الفريق.



وكان الترجي الجرجيسي انتدب في الميركاتو الشتوي المهاجم النيجيري دانيال اونييموتشارا ومتوسط الميدان الكامروني دافيد روي نيينغي





ويستضيف الترجي الجرجيسي في الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم النادي الصفاقسي يوم الجمعة القادم.

وكان ابناء المدرب انيس بوجلبان انهوا مرحلة الذهاب من البطولة في المركز السادس برصيد 24 نقطة.