كأس إفريقيا للأمم ( المغرب 2025 )..نصف نهائي استثنائي يضم خمسة متوجين بالكرة الذهبية الإفريقية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6963dec7ceb5b3.14886963_ghnlemkjpfoqi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 11 Janvier 2026 - 18:31
      
تواصل النسخة الخامسة والثلاثون من كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025) تأكيد طابعها الاستثنائي على جميع المستويات. فإلى جانب اقتراب رباعي الأحلام المكوّن من المغرب والسنغال ونيجيريا ومصر من منصة التتويج، يكتسي الدور نصف النهائي قيمة تاريخية خاصة، باعتباره تجمعًا نادرًا لنجوم الكرة الإفريقية.

ويشهد هذا المربع الذهبي حضور خمسة لاعبين سبق لهم التتويج بالكرة الذهبية الإفريقية، وهم: أشرف حكيمي، أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين، ساديو ماني ومحمد صلاح.

وقد تقاسم هؤلاء اللاعبون سبع كرات ذهبية إفريقية خلال السنوات الأخيرة، بعدما تُوّج ماني وصلاح باللقب مرتين لكل منهما، في مشهد يعكس الرمزية التاريخية لهذا الدور المتقدّم من البطولة.

119 هدفًا… رقم قياسي هجومي يتحقق مبكرًا

تدخل نسخة 2025 من البطولة التاريخ أيضًا من باب الغزارة التهديفية، إذ بلغ عدد الأهداف المسجّلة إلى حدّ الآن 119 هدفًا، وهو رقم يعادل الرقم القياسي المسجّل في النسخة السابقة التي احتضنتها كوت ديفوار.

ويعكس هذا المعدّل التهديفي المرتفع المستوى الفني العالي للمسابقة، والجرأة التكتيكية للمنتخبات، إلى جانب النجاعة الهجومية التي ميّزت أغلب المباريات.

أربعة متأهلين… وأربعة ألقاب قارية في السجل

تمثّل المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي نخبة كرة القدم الإفريقية تاريخيًا، إذ سبق لكلّ واحد منها:

* التتويج بلقب كأس إفريقيا للأمم،
* تحقيق انتصارات بارزة على الساحة الدولية،
* وإنجاب أجيال من اللاعبين الأسطوريين.

وباجتماع هذه القوى الكروية في دور واحد، تجسّد نسخة المغرب 2025 تلاقي تاريخ الكرة الإفريقية مع مستقبلها، ما يمنح البطولة قيمة رياضية وفنية مضاعفة.

صلاح وأوسيمين… قائدا الأوركسترا الهجومية

واصل محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، حضوره الحاسم بقميص الفراعنة، إذ لعب دورًا محوريًا في مواجهة كوت ديفوار، مسجّلًا الهدف الثالث لمنتخب بلاده، ورافعًا رصيده في البطولة إلى أربعة أهداف.

وبالمثل، برز فيكتور أوسيمين كأحد أبرز نجوم البطولة، بعدما فرض سيطرته أمام المنتخب الجزائري، مفتتحًا التسجيل برأسية قوية، قبل أن يقدّم تمريرة حاسمة إلى أكور آدامز، مؤكّدًا قيمته الفنية العالية ونجاعته الهجومية وتفاهمه الكبير مع زملائه.
Can 2025
