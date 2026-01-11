كأس إفريقيا للأمم ( المغرب 2025 )..نصف نهائي استثنائي يضم خمسة متوجين بالكرة الذهبية الإفريقية

تواصل النسخة الخامسة والثلاثون من كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025) تأكيد طابعها الاستثنائي على جميع المستويات. فإلى جانب اقتراب رباعي الأحلام المكوّن من المغرب والسنغال ونيجيريا ومصر من منصة التتويج، يكتسي الدور نصف النهائي قيمة تاريخية خاصة، باعتباره تجمعًا نادرًا لنجوم الكرة الإفريقية.



ويشهد هذا المربع الذهبي حضور خمسة لاعبين سبق لهم التتويج بالكرة الذهبية الإفريقية، وهم: أشرف حكيمي، أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين، ساديو ماني ومحمد صلاح.



119 هدفًا… رقم قياسي هجومي يتحقق مبكرًا





أربعة متأهلين… وأربعة ألقاب قارية في السجل



صلاح وأوسيمين… قائدا الأوركسترا الهجومية



وقد تقاسم هؤلاء اللاعبونخلال السنوات الأخيرة، بعدما تُوّجباللقب، في مشهد يعكسلهذا الدور المتقدّم من البطولة.تدخل نسخةمن البطولة التاريخ أيضًا من باب، إذ بلغ عدد الأهداف المسجّلة إلى حدّ الآن، وهو رقم يعادلالمسجّل في النسخة السابقة التي احتضنتها كوت ديفوار.ويعكس هذا المعدّل التهديفي المرتفعللمسابقة، وللمنتخبات، إلى جانبالتي ميّزت أغلب المباريات.تمثّل المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي، إذ سبق لكلّ واحد منها:* تحقيق* وإنجابوباجتماع هذه القوى الكروية في دور واحد، تجسّد نسخةتلاقيمع، ما يمنح البطولة قيمة رياضية وفنية مضاعفة.واصل، قائد المنتخب المصري، حضوره الحاسم بقميص، إذ لعب دورًا محوريًا في مواجهة كوت ديفوار، مسجّلًالمنتخب بلاده، ورافعًا رصيده في البطولة إلىوبالمثل، برزكأحد أبرز نجوم البطولة، بعدما فرض سيطرته أمام المنتخب الجزائري، مفتتحًا التسجيل، قبل أن يقدّمإلى، مؤكّدًاوتفاهمه الكبير مع زملائه.