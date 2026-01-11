Babnet   Latest update 14:36 Tunis

مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ينظّم ندوة حول آليات تمويل توسع المؤسسات التونسية في الأسواق القارية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/tabctunisie.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 11 Janvier 2026 - 14:36 قراءة: 0 د, 54 ث
      
ينظّم مجلس الأعمال التّونسي الأفريقي بالتعاون مع الجمعية التّونسية للمستثمرين في رأس المال، ندوة حواريّة رفيعة المستوى حول "آليات التّمويل المخصّصة لدعم التّوسع الإفريقي للمؤسّسات التّونسية"، وذلك يوم السبت 17 جانفي 2026 بتونس العاصمة.

وتهدف هذه الندوة إلى استعراض مختلف الحلول والآليات التمويلية المتاحة لمرافقة الشركات التونسية الناشطة في القارة الإفريقية، أو تلك التي تطمح الى تدويل أنشطتها والانتشار في هذه الأسواق الواعدة.


ويتضمن البرنامج محورين أساسيين يتعلقان بآليات تمويل عمليات التصدير، من جهة، وتمويل مشاريع الانتصاب والتوسع الميداني داخل القارة، من جهة أخرى. كما سيتم تسليط الضوء على دور الاستثمار في رأس المال وصناديق الاستثمار المتخصّصة من حيث الهيكلة وطرق التّشغيل والفرص التّي توفرها للفاعلين الاقتصاديين.


وستشهد التّظاهرة مشاركة نخبة من الخبراء وممثلي مؤسسات مالية واستثمارية مرجعية، من بينها "أفريك إنفست" و"216 كابيتال" ، و"مدين فاند" (Medin Fund Management)، بالإضافة إلى الشركة التونسية لتأمين التّجارة الخارجية "كوتوناس"، لعرض مختلف التجارب وتقديم الرؤى العملية حول كيفية تجاوز العقبات التمويلية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود الوطنية الرّامية إلى تعزيز الدّبلوماسية الاقتصادية وتوفير الإحاطة اللازمة للمؤسّسات التّونسية، بما يساهم في رفع قدرتها التّنافسية وتثبيت موطئ قدم لها في العمق الإفريقي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321695

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs le 14 janvier

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 11 جانفي 2026 | 22 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:56
17:24
15:03
12:34
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet14°
14° Babnet
الــرياح:
10.29 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-10
16°-9
19°-8
18°-9
16°-9
  • Avoirs en devises 25479,3
  • (09/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (09/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/01)     1292,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/01)   26832 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026