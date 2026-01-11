مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ينظّم ندوة حول آليات تمويل توسع المؤسسات التونسية في الأسواق القارية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/tabctunisie.jpg width=100 align=left border=0>

ينظّم مجلس الأعمال التّونسي الأفريقي بالتعاون مع الجمعية التّونسية للمستثمرين في رأس المال، ندوة حواريّة رفيعة المستوى حول "آليات التّمويل المخصّصة لدعم التّوسع الإفريقي للمؤسّسات التّونسية"، وذلك يوم السبت 17 جانفي 2026 بتونس العاصمة.



وتهدف هذه الندوة إلى استعراض مختلف الحلول والآليات التمويلية المتاحة لمرافقة الشركات التونسية الناشطة في القارة الإفريقية، أو تلك التي تطمح الى تدويل أنشطتها والانتشار في هذه الأسواق الواعدة.







ويتضمن البرنامج محورين أساسيين يتعلقان بآليات تمويل عمليات التصدير، من جهة، وتمويل مشاريع الانتصاب والتوسع الميداني داخل القارة، من جهة أخرى. كما سيتم تسليط الضوء على دور الاستثمار في رأس المال وصناديق الاستثمار المتخصّصة من حيث الهيكلة وطرق التّشغيل والفرص التّي توفرها للفاعلين الاقتصاديين.





وستشهد التّظاهرة مشاركة نخبة من الخبراء وممثلي مؤسسات مالية واستثمارية مرجعية، من بينها "أفريك إنفست" و"216 كابيتال" ، و"مدين فاند" (Medin Fund Management)، بالإضافة إلى الشركة التونسية لتأمين التّجارة الخارجية "كوتوناس"، لعرض مختلف التجارب وتقديم الرؤى العملية حول كيفية تجاوز العقبات التمويلية.



