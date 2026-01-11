Babnet   Latest update 19:14 Tunis

الدورة العاشرة من مؤتمر البحر الابيض المتوسط حول تحلية المياه ومعالجتها من 25 الى 27 مارس 2026 بالحمامات

Publié le Dimanche 11 Janvier 2026 - 19:14
      
تنظم كل من، الجمعية التونسية لتحلية المياه وجامعة تونس المنار، الدورة العاشرة من، مؤتمر البحر الأبيض المتوسط حول تحلية المياه ومعالجتها ، وذلك من 25 إلى 27 مارس 2026 بمدينة الحمامات.

ويمثل هذا المؤتمر العلمي، الذي ينعقد تحت شعار "ترابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية"، موعدا هاما لعرض آخر المستجدات العلمية في مجال تحلية المياه والتقليص من كلفتها الطاقية.


وسيتم خلال هذا اللقاء طرح عدد من المواضيع على غرار التحديات المتعلقة بندرة المياه وتغير المناخ والرقمنة والحلول الجديدة لترشيد استخدام المياه اضافة الى تعزيز التعاون والحوار حول الموارد المائية.


ويشهد هذا الحدث مشاركة عدد هام من الباحثين والاساتذة الجامعيين وخبراء من دول المتوسط لمناقشة سبل التعاون وتعزيز الامن المائي.

يشار الى أن الدورة التاسعة من هذا المؤتمر انعقدت في ديسمبر 2024 بنابل، حيث تم التركيز على التحديات الكبرى والحلول المبتكرة في تحلية المياه باستخدام تقنيات حديثة على غرار الرقمنة.

والجمعية التونسية لتحلية المياه، هي منظمة علمية غير حكومية مسجلة رسميا في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، العدد 116، بتاريخ 23 جوان 2005، ويقع مقرها الرئيسي في كلية العلوم بتونس، جامعة تونس المنار.

وتعنى بتطوير وتعزيز الاستخدام الأمثل لتقنيات معالجة المياه وتحليتها في تونس.
