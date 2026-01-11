الدورة العاشرة من مؤتمر البحر الابيض المتوسط حول تحلية المياه ومعالجتها من 25 الى 27 مارس 2026 بالحمامات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6963a2602c3db1.72227441_ofkihqenpljmg.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم كل من، الجمعية التونسية لتحلية المياه وجامعة تونس المنار، الدورة العاشرة من، مؤتمر البحر الأبيض المتوسط حول تحلية المياه ومعالجتها ، وذلك من 25 إلى 27 مارس 2026 بمدينة الحمامات.



ويمثل هذا المؤتمر العلمي، الذي ينعقد تحت شعار "ترابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية"، موعدا هاما لعرض آخر المستجدات العلمية في مجال تحلية المياه والتقليص من كلفتها الطاقية.







وسيتم خلال هذا اللقاء طرح عدد من المواضيع على غرار التحديات المتعلقة بندرة المياه وتغير المناخ والرقمنة والحلول الجديدة لترشيد استخدام المياه اضافة الى تعزيز التعاون والحوار حول الموارد المائية.





ويشهد هذا الحدث مشاركة عدد هام من الباحثين والاساتذة الجامعيين وخبراء من دول المتوسط لمناقشة سبل التعاون وتعزيز الامن المائي.



يشار الى أن الدورة التاسعة من هذا المؤتمر انعقدت في ديسمبر 2024 بنابل، حيث تم التركيز على التحديات الكبرى والحلول المبتكرة في تحلية المياه باستخدام تقنيات حديثة على غرار الرقمنة.



والجمعية التونسية لتحلية المياه، هي منظمة علمية غير حكومية مسجلة رسميا في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، العدد 116، بتاريخ 23 جوان 2005، ويقع مقرها الرئيسي في كلية العلوم بتونس، جامعة تونس المنار.



وتعنى بتطوير وتعزيز الاستخدام الأمثل لتقنيات معالجة المياه وتحليتها في تونس. وسيتم خلال هذا اللقاء طرح عدد من المواضيع على غرار التحديات المتعلقة بندرة المياه وتغير المناخ والرقمنة والحلول الجديدة لترشيد استخدام المياه اضافة الى تعزيز التعاون والحوار حول الموارد المائية.ويشهد هذا الحدث مشاركة عدد هام من الباحثين والاساتذة الجامعيين وخبراء من دول المتوسط لمناقشة سبل التعاون وتعزيز الامن المائي.يشار الى أن الدورة التاسعة من هذا المؤتمر انعقدت في ديسمبر 2024 بنابل، حيث تم التركيز على التحديات الكبرى والحلول المبتكرة في تحلية المياه باستخدام تقنيات حديثة على غرار الرقمنة.والجمعية التونسية لتحلية المياه، هي منظمة علمية غير حكومية مسجلة رسميا في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، العدد 116، بتاريخ 23 جوان 2005، ويقع مقرها الرئيسي في كلية العلوم بتونس، جامعة تونس المنار.وتعنى بتطوير وتعزيز الاستخدام الأمثل لتقنيات معالجة المياه وتحليتها في تونس.