ولاية توزر تحتضن منتدى "الابعاد الاربعة ... التصميم، الصحراء والتنمية المستدامة" من 04 الى 07 فيفري 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/jerid1040.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 11 Janvier 2026 - 14:20
      
تحتضن ولاية توزر، فعاليات، منتدى الأبعاد الأربعة ... التصميم، الصحراء والتنمية المستدامة، وذلك من 04 الى 07 فيفري 2026.

ويهدف هذا المنتدى الى الخروج بالمعرفة من الجدران والمخابر والانفتاح على الواقع والمجتمع وذلك من خلال تحويل الصحراء الى محفز للتأمل وفضاء للابداع يجمع بين التصميم والهندسة وبين العلوم الإنسانية والتنمية المستدامة.


وستكون هذه التظاهرة فرصة للقاء والتعاون مع شركاء ونخبة من الباحثين والجامعيين والمبدعين من مختلف الاختصاصات لتقديم مبادرات بحثية مختلفة واكتشاف الصحراء كمساحة للإبداع والابتكار المستدام.


وتجمع هذه المبادرات بين البحث الإبداعي وعلم البيئة والعلوم الإنسانية والفن والتصميم.

وتنتظم هذه التظاهرة باشراف، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة عديد المؤسسات الجامعية على غرار جامعة تونس وجامعة صفاقس وجامعة قفصة الى جانب جامعة سوسة.
