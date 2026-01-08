أريانة: تسجيل بطء في تقدّم مشروع حماية ولاية أريانة من الفيضانات في جزئه الخاص بمعتمدية المنيهلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69601adba533a3.62813281_fegojhlkmqinp.jpg width=100 align=left border=0>

سجّل والي أريانة، الوليد صنديد، بطءا في تقدّم إنجاز مشروع حماية ولاية أريانـة من الفيضانات في جزئـه الخاص بمعتمدية المنيهلة، نتيجة ما وصفه بغياب التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتقصير بعض الأطراف في إتمام الواجبات المحمُولة عليها، وذلك على هامش زيارة ميدانية عاين خلالها وضعية مجمل النقاط المتصلة بالمشروع.



وبيّن الوالي، وفق ما ورد مساء اليوم الخميس، على الصفحة الرسمية لولاية أريانة بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن " هذه الوضعية المتردية التي أصبحت عليها الطرقات نتج عنها تذّمر المواطنين".







ودعا صنديد كافة الأطراف ذات العلاقة إلى التنسيق الفوري في ما بينها للقيام بكافة الأشغال المُستوجبة، والتسريع في إتمام إجراءات تحويل قناة مياه شرب قطر 800 مم على مستوى نهج فرحات حشاد بالمنيهلة، وبجهر وتنظيف حوض تجميع المياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص قناة المياه الموجودة التي تعيق التدفق الطبيعي له و تشكل خطر فيضان الحوض على الطريق .





ورافق الوالي في هذه الزيارة الميدانية كل من معتمد المنيهلة والمدير العام لإدارة المياه، والمدير الجهوي للشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه لإقليم تونس الكبرى، والمدير الجهوي للتطهير بأريانة، إلى جانب الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية المنيهلة، ورئيس إقليم الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بالعمران الأعلى، ورئيسة إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمنزه السادس.