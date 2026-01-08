Babnet   Latest update 19:06 Tunis

رئيس مجلس نواب الشعب بؤكد على دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم علاقات تونس الخارجية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695feeb3cb0c16.92242703_qjiehoklngpmf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 08 Janvier 2026 - 18:51
      
أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة على دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم علاقات تونس الخارجية ومعاضدة الجهود الحكومية في هذا المجال.

وأبرز، اليوم الخميس، لدى إشرافه على جلسة عمل مع أعضاء مجموعة التعاون البرلماني مع البلدان العربية، إلى مساهمة الحكومة في إتاحة الفرصة للنواب للاضطلاع بدورهم في هذا المستوى في إطار الانسجام والتناغم بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.


وشدّد بودربالة ، وفق بلاغ للمجلس، على أهمية العمل في إطار مجموعات الصّداقة البرلمانية التي تساهم في تعزيز التقارب بين المؤسسات البرلمانية وتبادل التجارب والخبرات، وكذلك في إيجاد آليات لتعاون تونس مع عدد من البلدان على مختلف الأصعدة. 
و أكّد الأهمية التي توليها تونس لعلاقاتها مع البلدان العربية، داعيا في هذا الصدد الى التفكير في المناهج والوسائل العملية الكفيلة بتعزيز هذا التوجّه.

وبين من جهة أخرى أنّ التحوّلات والتطوّرات التي تشهدها عديد المناطق في العالم يقتضيان إيلاء البعد الإنساني أولوية في العلاقات الدولية ، موصيا باعتماد هذا التمشّي في إطار الديبلوماسية البرلمانية وفق رؤية جماعية وموحّدة للبرلمان وتكون في توافق تام مع الدبلوماسية الرسمية. 
من جهتهم أبرز النواب الحاضرون حرصهم على توظيف الدبلوماسية البرلمانية لخدمة مصالح تونس وتعزيز تعاونها مع البلدان الشقيقة، وتقدّموا بمقترحات تهدف لإضفاء النّجاعة على عملهم وفق آليات ومناهج تمكّن من تحقيق الأهداف المرجوّة وتدعم علاقات تونس مع البلدان العربية.
وللاشارة فقد تمّ في مرحلة أولى تكوين مجموعات الصداقة البرلمانية مع كل من المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، والعراق، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، وقطر.
الخميس 08 جانفي 2026 | 19 رجب 1447
