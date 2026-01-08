مدرب الكاميرون .. "العامل الذهني سيكون حاسما في مباراة ربع النهائي أمام المغرب"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695936f19e52f5.48305844_ephmloknfigqj.jpg width=100 align=left border=0>

قال مدرب منتخب الكاميرون، دافيد باغو، إن المغرب يعد المرشح الطبيعي لبلوغ نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025، في ربع النهائي الذي سيجمعه بمنتخب "الأسود غير المروضة"، مشددا على أن العامل الذهني سيكون حاسما في حسم بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

وأوضح باغو، في الندوة الصحفية التي تسبق لقاء ربع النهائي بين المغرب والكاميرون، الذي سيجرى غدا الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط (الثامنة مساء) أن "المغرب يتوفر على مجموعة كبيرة، تضم لاعبين بمهارات فردية وجماعية عالية. لقد مضى زمن طويل على آخر هزيمة له على أرضه. هذا الأمر يشكل حافزا إضافيا لنا".

وأضاف أن "المهمة لن تكون سهلة. وما حدث في الماضي لا يضمن تحقيق نتائج إيجابية مستقبلا في كرة القدم"، معتبرا أنه "في مباراة تجمع بين منتخبين متكافئين، غالبا ما يكون العامل الذهني هو الفيصل".





وقال المدرب الكاميروني "نحن لا نشعر دائما بالرضا عن أدائنا، لأننا في بحث مستمر عن أفضل توليفة ممكنة، ما تزال هناك جوانب تحتاج إلى مزيد من العمل، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وأكد أن "المنتخب المغربي سيحضر بشكل جيد لهذه المباراة للانتصار علينا. نتائج المواجهات السابقة لا تمنحنا أفضلية على المستوى الذهني، خاصة وأن أغلب لاعبينا ما زالوا صغار السن".

وبعد أن نوه بحسن تنظيم المغرب لكأس إفريقيا للأمم، وبالمستوى المتميز الذي بصمت عليه مختلف المنتخبات المشاركة، أكد باغو أن مباريات الدور ربع النهائي لم تحمل أي مفاجآت.



بدوره، قال مهاجم "الأسود غير المروضة"، كريستيان كوفاني، إن "المشاركة في كأس إفريقيا للأمم هي حلم تحقق"، مشيرا إلى أن اللاعبين في كامل تركيزهم قبل مواجهة المغرب في ربع النهائي.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 19 سنة والمحترف في صفوف نادي باير ليفركوزن الألماني "نحن مستعدون لهذه المباراة وسنبذل قصارى جهدنا لجعل كل الكاميرونيين فخورين".

وكان المنتخب الكاميروني قد ضمن تأهله إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم بعد فوزه على جنوب إفريقيا (2-1)، فيما حجز المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى الدور ذاته عقب إقصائه منتخب تنزانيا (1-0). وقال المدرب الكاميروني "نحن لا نشعر دائما بالرضا عن أدائنا، لأننا في بحث مستمر عن أفضل توليفة ممكنة، ما تزال هناك جوانب تحتاج إلى مزيد من العمل، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح".وأكد أن "المنتخب المغربي سيحضر بشكل جيد لهذه المباراة للانتصار علينا. نتائج المواجهات السابقة لا تمنحنا أفضلية على المستوى الذهني، خاصة وأن أغلب لاعبينا ما زالوا صغار السن".وبعد أن نوه بحسن تنظيم المغرب لكأس إفريقيا للأمم، وبالمستوى المتميز الذي بصمت عليه مختلف المنتخبات المشاركة، أكد باغو أن مباريات الدور ربع النهائي لم تحمل أي مفاجآت.بدوره، قال مهاجم "الأسود غير المروضة"، كريستيان كوفاني، إن "المشاركة في كأس إفريقيا للأمم هي حلم تحقق"، مشيرا إلى أن اللاعبين في كامل تركيزهم قبل مواجهة المغرب في ربع النهائي.وأضاف اللاعب البالغ من العمر 19 سنة والمحترف في صفوف نادي باير ليفركوزن الألماني "نحن مستعدون لهذه المباراة وسنبذل قصارى جهدنا لجعل كل الكاميرونيين فخورين".وكان المنتخب الكاميروني قد ضمن تأهله إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم بعد فوزه على جنوب إفريقيا (2-1)، فيما حجز المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى الدور ذاته عقب إقصائه منتخب تنزانيا (1-0).