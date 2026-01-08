Babnet   Latest update 13:37 Tunis

عمادة المهندسين التونسيين تدعو فروعها للانطلاق في إجراءات انتخابات تجديد هياكلها لسنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b6c593c7b553.89432488_ihkpnqmfeojlg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 08 Janvier 2026 - 13:37 قراءة: 0 د, 40 ث
      
دعا، عميد المهندسين التونسيين، المهندس محسن الغرسي، كافة فروع العمادة إلى المبادرة بإجراء انتخابات تجديد تركيبتها لسنة 2026، وذلك عبر التنسيق والتواصل مع المكتب المركزي للانتخابات.

كما دعا العميد كافة المهندسين المنضوين تحت مختلف الفروع إلى ضرورة تسديد معلوم الاشتراك السنوي بجدول العمادة، مؤكدا أن تسوية الوضعية المالية تعد شرطا أساسيا لتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي والمشاركة الفاعلة في مسار تجديد الهياكل القيادية للعمادة.


وتأتي هذه الدعوة، وفق بلاغ صادر عن العمادة، تطبيقا لمقتضيات المرسوم عدد 12 لسنة 1982 المتعلق بإحداث عمادة المهندسين التونسيين والمصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1982 والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 1997.


كما يستند هذا الإجراء إلى النظام الداخلي للعمادة المصادق عليه في نوفمبر 2018 والمنقح في 24 فيفري 2024، ودليل إجراءات تجديد هياكل العمادة المصادق عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2023 والمنقح في 23 نوفمبر 2024.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321540

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 08 جانفي 2026 | 19 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:21
15:00
12:33
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
9.26 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
18°-8
14°-11
15°-10
15°-7
  • Avoirs en devises 25282,8
  • (07/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36759 DT
  • (07/01)
  • 1 $ = 2,87912 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/01)     1386,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/01)   26835 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026