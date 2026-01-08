Babnet   Latest update 12:35 Tunis

المرصد الوطني للفلاحة: تقلص فائض الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري موفى نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b73f1783b8c41.23476603_nqljfigoemphk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 08 Janvier 2026 - 11:38 Lecture 1 min, 22 sec
      
أفاد المرصد الوطني للفلاحة أنّ ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري سجّل، إلى موفّى نوفمبر 2025، فائضًا بقيمة 225 مليون دينار، مسجّلًا تراجعًا بنسبة 142 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024 التي بلغ فيها الفائض 361,1 مليون دينار.

وبيّنت المعطيات أنّ كميّات منتوجات الصيد البحري المصدّرة خلال الفترة نفسها ناهزت 30,5 ألف طن بقيمة 764 مليون دينار، مقابل 33,2 ألف طن بقيمة 778,8 مليون دينار سنة 2024، أي بتراجع قدره 8,1 بالمائة على مستوى الكمّ و1,9 بالمائة على مستوى القيمة.


في المقابل، سجّلت معدّلات أسعار التصدير ارتفاعًا بنسبة 6,8 بالمائة، لتبلغ 25 دينارًا للكيلوغرام الواحد مع نهاية نوفمبر 2025، مقابل 23,4 دينارًا للكيلوغرام خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.


وتصدّرت الأسماك قائمة الأصناف المصدّرة بحجم بلغ 14,1 ألف طن، تلتها القشريات بـ7,8 آلاف طن، ثمّ المصبّرات وشبه المصبّرات بـ7,2 آلاف طن.

وتوزّعت صادرات منتوجات الصيد البحري، من حيث القيمة، على أكثر من 40 وجهة، حيث احتلّت إيطاليا المرتبة الأولى بنسبة 30 بالمائة، تلتها إسبانيا بـ14 بالمائة، ثمّ ليبيا بـ11 بالمائة، في حين بلغت حصّة كلّ من مالطا والإمارات العربية المتحدة 7 بالمائة.

وفي ما يتعلّق بالواردات، بلغت كميّات منتجات الصيد البحري المورّدة نحو 78,6 ألف طن بقيمة 539 مليون دينار، مقابل 64,4 ألف طن بقيمة 417,7 مليون دينار خلال سنة 2024، مسجّلة زيادة بنسبة 22 بالمائة على مستوى الكمّ و29 بالمائة على مستوى القيمة.

ومثّلت الأسماك 90,7 بالمائة من إجمالي الواردات، باعتبارها الصنف الأبرز الذي تقتنيه تونس من الأسواق الخارجية. كما سجّلت معدّلات أسعار التوريد ارتفاعًا بنسبة 5,7 بالمائة لتبلغ 6,85 دينارًا للكيلوغرام، مقابل 6,48 دينارًا خلال الفترة نفسها من سنة 2024.

وبيّن المرصد أنّ الواردات توزّعت حسب الاستعمالات إلى 71,9 بالمائة موجّهة للتصنيع، و21,6 بالمائة لتزويد السوق، و6,5 بالمائة لتربية الأحياء المائية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321539

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 08 جانفي 2026 | 19 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:21
15:00
12:33
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
18°-8
14°-11
15°-10
15°-7
  • Avoirs en devises 25282,8
  • (07/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36759 DT
  • (07/01)
  • 1 $ = 2,87912 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/01)     1386,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/01)   26835 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026