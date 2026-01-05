Babnet   Latest update 18:44 Tunis

وكالة التعاون الفني تنظم ورشات تدريبية للراغبين في العمل بالخارج

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/atct.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 05 Janvier 2026 - 18:44 قراءة: 0 د, 59 ث
      
أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني، اليوم الاثنين، عن تنظيم ورشات تدريبية موجهة للراغبين في الحصول على فرص عمل بالخارج، وذلك أيام 13 و27 جانفي و4 فيفري 2026.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن هذه الورشات التي تنتظم حضوريا وعن بعد، ستمكن الباحثين عن شغل بالخارج من التدرب على كيفية التسجيل بموقع الوكالة وإعداد السيرة الذاتية بشكل مهني بما يقوي حظوظهم في الحصول على فرصة للتوظيف يالخارج عن طريق الوكالة.


وبينت أنه، وبسبب محدودية عدد المقاعد، سيتم اعتماد مبدا الانتقاء وفق ترتيب تاريخ وساعة وصول الاستمارات الإلكترونية، قبل مراسلة المشاركين المقبولين سواء للورشة الحضورية أو عن بعد.


ودعت الوكالة الراغبين في المشاركة إلى تأكيد حضورهم عبر تعمير استمارة التسجيل وإرسالها قبل أسبوع على الأقل من موعد الدورة، مؤكدة أنه سيتم لاحقا تنظيم دورات تدريبية إضافية سيتم الإعلان عنها في الإبان على موقع الوكالة.

وأظهرت المعطيات الإحصائية لسنة 2024 أن عدد المنتدبين في إطار التعاون الفني، بلغ 3650 منتدبا.

وتتصدر ألمانيا قائمة الدول المستقطِبة للكفاءات التونسية (724 منتدبا)، أغلبهم في قطاع التمريض، تليها كندا (652 إطارا في عديد الاختصاصات)، ثم فرنسا بـ 384 منتدبا.

ويقدر العدد الجملي للمتعاونين والخبراء الملحقين إلى حدود 31 ديسمبر 2024 بقرابة 27 الف متعاون، 54 منهم بالبلدان العربية، و28 بأوروبا، و12 بكندا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321396

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Egypte CAN 2025 - Benin CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Nigeria CAN 2025 - Mozambique CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 05 جانفي 2026 | 16 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:19
14:59
12:32
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet20°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-12
16°-10
13°-9
15°-7
17°-9
  • Avoirs en devises 25233,4
  • (05/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37167 DT
  • (05/01)
  • 1 $ = 2,87757 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/01)     1403,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/01)   26870 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026