الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في معرض دولي بالهند من 31 جانفي الى 15 فيفري 2026

يشارك، الديوان الوطني للصناعات التقليدية، في معرض (سوراجكوند ميلا) الدولي للحرف اليدوية بالهند خلال الفترة المتراوحة من 31 جانفي الى غاية 15 فيفري 2026.



وتندرج هذه المشاركة في اطار برنامج الديوان لدعم الترويج للصناعات التقلدية التونسية على المستوى الدولي واستكشاف أسواق تصديرية جديدة، حيث سبق له أن شارك في النسخة ال38 للمعرض في فيفري 2025.







ودعا الديوان، في بلاغ له، الحرفيين الراغبين في المشاركة في هذا المعرض الى الاتصال بالمندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية الراجعين لها بالنظر.





يشار إلى أن صادرات قطاع الصناعات التقليدية في تونس بلغت 81 مليون دينار تونسي في النصف الاول من عام 2025، ومن المتوقع أن تشهد هذه الصادرات زيادة بنسبة 3 الى 4 بالمائة مع نهاية العام الحالي مقارنة بسنة 2024.



يشار الى أن اجمالي عائدات القطاع لكامل سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار وفق بيانات احصائية للديوان.