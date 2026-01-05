Babnet   Latest update 18:44 Tunis

جندوبة: تخصيص أكثر من 2 مليون دينار لتعويض أصحاب الأملاك المنتزعة لصالح مشروع سدّ الرغّاي بغار الدماء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62cd5261e3e3d1.12724511_opmqkgjfhenli.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 05 Janvier 2026 - 17:46 قراءة: 1 د, 7 ث
      
 بلغ حجم الاعتمادات المخصّصة لتعويض أصحاب الأملاك المنتزعة من أجل إنجاز مشروع سدّ الرغاي بمعتمدية غار الدماء نحو 2.2 مليون دينار، صرفت اكثر من 1.7 مليون دينار منها لفائدة مستحقيها من المتساكنين وأصحاب المزارع القريبة من موقع اليد، طبقا لقانون الانتزاع من أجل المصلحة العامة، وفق معطيات دائرة المجلس الجهوي للولاية.
ويهدف إنجاز مشروع سد الرغاي بمعتمدية غار الدماء، الذي يمتدّ على نحو 250 هكتار وتناهز كلفته 250 مليون دينار، إلى حماية مدن  غار الدماء، ووادي مليز، وجندوبة، وبوسالم، من الفيضانات، وتوفير الماء الصالح للشرب لنحو 100 ألف ساكن، وتغذية شبكة الري والمائدة المائية بالجهة.
وانطلقت أشغال المشروع، التي تنجزها شركات تونسية ومصرية وهندية وصينية وفرنسية، خلال الثلاثي الرابع من السنة المنقضية، على أن تنتهي بعد 5 سنوات ونصف، وفق ما ورد في الأمر المحدث للمشروع وبطاقة المشروع التي أعلنت عنها الإدارة العامة للسدود.

ومن المتوقع أن تبلغ سعة السدّ نحو 30 مليون متر مكعّب من المياه العذبة في منطقة تعرف بمعدلاتها المطرية العالية مقارنة بعدد من جهات البلاد.
واستند انجاز مشروع  السدّ الى الأمر 57 لسنة 2024 المؤرخ في 11 جانفي 2024، والمتعلق باحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع سدّ الرغاي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، والذي حدّد مدة الانجاز بـ5 سنوات ونصف.
يشار  إلى أن وادي الرغاي كثيرا ما يتسبب في غلق الطرقات الموصلة الى مدن غار الدماء وجندوبة ووادي مليز، وذلك كلما تهاطلت كميات معتبرة من الامطار وحدثت فيضانات ، يتسبّب في إلحاق أضرار بالمزارع وبعدد من المتساكنين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321390

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Egypte CAN 2025 - Benin CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Nigeria CAN 2025 - Mozambique CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 05 جانفي 2026 | 16 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:19
14:59
12:32
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet20°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-12
16°-10
13°-9
15°-7
17°-9
  • Avoirs en devises 25233,4
  • (05/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37167 DT
  • (05/01)
  • 1 $ = 2,87757 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/01)     1403,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/01)   26870 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026