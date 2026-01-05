Babnet   Latest update 14:09 Tunis

القصرين: عدد من سواق التاكسي الفردي يتحوّلون إلى مقرّ وزارة النقل بالعاصمة للمطالبة بالترفيع في حصّة الجهة من الرخص

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64e3bc76a1f7d4.11186672_mjgfhknopiqel.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 05 Janvier 2026 - 13:45
      
تحوّل، صباح اليوم الإثنين، عدد من سائقي سيارات التاكسي الفردي بولاية القصرين إلى مقر وزارة النقل بالعاصمة، للمطالبة بالترفيع في عدد رخص التاكسي بالجهة، وفق ما أفاد به الناطق باسم التنسيقية الجهوية لسواق التاكسي الفردي بالقصرين، أنور الشرقي.
وأوضح الشرقي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الخطوة تأتي على خلفية ما وصفه بتعطّل ملف رخص التاكسي الفردي بالجهة منذ سنة 2023، رغم الإتفاق المسبق مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، مبرزا أن مصالح ولاية القصرين وجّهت مؤخرًا مراسلة إلى وزارة النقل تتضمن الحاجيات الإضافية للجهة، والمتمثلة في الترفيع بـ35 رخصة جديدة، بعد الموافقة سابقًا على إسناد 30 رخصة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزير النقل قدّم توضيحا حول هذا الموضوع خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، وأكّد أن أي مراسلة ترد عليه من الولايات في هذا الخصوص يتم إمضاؤها وإعادتها إلى المصالح الجهوية، باعتبار أن تحديد حاجيات الجهات من رخص التاكسي الفردي يُعدّ شأنًا جهويًا بالأساس.

وبيّن أن نحو 30 سائق تاكسي فردي تنقلوا اليوم إلى العاصمة بهدف التثبت من وصول المراسلة إلى وزارة النقل، والسعي إلى مقابلة الوزير للنظر في هذا المطلب وتسريع البتّ فيه، معتبرًا أن الملف "بسيط وقابل للحلّ"، خاصّة في ظل ما وصفه بحالة الانتظار وعدم الإستقرار التي يعيشها سواق التاكسي الفردي بالقصرين منذ فتح هذه الدورة، والتي رافقتها، حسب قوله، عديد الإشكاليات الإجرائية والتنظيمية، ما أدى إلى تعطّلها وتأجيلها أكثر من مرة.
وأعرب الناطق باسم التنسيقية الجهوية لسواق التاكسي الفردي بالقصرين عن أمله في أن يتم "الإفراج عن كامل رخص التاكسي الفردي دفعة واحدة" (65 رخصة)، بما من شأنه إنهاء هذا الإشكال العالق، وتحقيق قدر من الإنصاف لجميع المترشحين، وفق تعبيره.
