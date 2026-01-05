Babnet   Latest update 14:09 Tunis

عرض فيلم "سماء بلا أرض" يوم الثلاثاء 6 جانفي بحضور المخرجة أريج السحيري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6826174fc6ebe5.94119640_legijkqfnpohm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 05 Janvier 2026 - 13:53 قراءة: 1 د, 10 ث
      
سيكون عشاق الفن السابع على موعد يوم غد الثلاثاء 6 جانفي في قاعة "سيني مدار" بقرطاج (بداية من السابعة والنصف مساء) "مع فيلم "سماء بلا أرض" لأريج السحيري.
وسيكون عرض هذا الفيلم متبوعا بنقاش مع المخرجة، وذلك في إطار أنشطة نادي نادي سينما "سينيفيس".


وتم عرض هذا الفيلم الروائي الطويل ضمن فعاليات الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية في ديسمبر الماضي، وتحصل على تنويه خاص للممثلة الإيفوارية "ديبورا لوب ناني" وذلك ضمن الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية، كما قدم للجمهور في عرضه العالمي الأول في الدورة الأخيرة لمهرجان كان السينمائي، وعديد المهرجانات الدولية الأخرى حيث حاز عدة جوائز في بروكسال وإسبانيا ومراكش.

وسيكون هذا الفيلم، الحاصل على دعم من وزارة الشؤون الثقافية ومن المركز الوطني للسينما والصورة، متاحا للجمهور في القاعات التونسية بداية من 30 جانفي 2026 .


فيلم "سماء بلا أرض"، هو من إنتاج مشترك تونسي فرنسي قطري، وهو عمل يطرح قضية هجرة الأفارقة من دول جنوب الصحراء داخل القارة الإفريقية نفسها من خلال تتبّع مسارات ثلاث نساء يعشن في تونس وينحدرن من خلفيات اجتماعية مختلفة. تتمحور الأحداث حول "ماري" وهي راعية دينية إيفوارية وصحفية سابقة تأوي في مسكنها "ناني" وهي أم شابة تبحث عن مستقبل أفضل، و"جولي" طالبة في الجامعة تحمل آمال عائلتها المقيمة في بلدها الأصلي. وتتغير طبيعة هذا التعايش عندما تستقبل النساء الطفلة كنزة البالغة من العمر 4 سنوات وهي الناجية الوحيدة من حادث غرق لتتحول العلاقة بين الشخصيات إلى ما يشبه عائلة غير مستقرة في سياق اجتماعي متوتر.
