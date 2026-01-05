قابس: تقدم موسم جني الزيتون بنسبة 56 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62060c20125113.62018792_jpkhqmiglofen.jpg width=100 align=left border=0>

بلغت نسبة تقدم موسم جني الزيتون بولاية قابس الى حدود يوم الجمعة 02 جانفي، 56 بالمائة، حيث تم جني 41800 طن من الزيتون، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية صحفي "وات".

وتراوح سعر الكلغ الواحد من الزيتون بين 1200 و2100 مليم، فيما تراوح سعر بيع اللتر الواحد من الزيت بالمعاصر بين 10 و14 دينارا.

وكانت صابة الزيتون للموسم الحالي بولاية قابس قد قدرت ب 75 ألف طن مقابل 70 ألف طن خلال الموسم الفارط، وهي صابة متأتية من 3.7 مليون شجرة زيتون منتجة يتراوح أنتاج الشجرة الواحدة منها بين 20 و45 كلغ.





وجاءت هذه الصابة في الجانب الأكبر منها من القطاع السقوي، الذي قدر أنتاج الزيتون فيه ب63 ألف طن، مقابل 12 ألف طن في القطاع البعلي.

ويشهد انتاج الزيتون في ولاية قابس تطورا متواصلا بفضل التوسع في الغراسات، ومن المنتظر ان يفوق انتاجه خلال السنوات القليلة القادمة، 100 ألف طن، وفق تقديرات المصالح الفلاحية.