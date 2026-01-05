Babnet   Latest update 14:09 Tunis

فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي

Publié le Lundi 05 Janvier 2026
      
أعلنت جمعية مهرجان بنزرت الدولي عن فتح باب الترشح، أمام الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من فنانين ومنتجين وممارسي مهنة الوساطة والتعهد في إقامة الحفلات الفنية، للمشاركة في فعاليات الدورة 43 من المهرجان التي ستُقام خلال صائفة 2026.
ويتعين على الراغبين في الترشح إيداع ملفاتهم لدى إدارة المهرجان، مرفوقة بتصور مفصل عن العرض وأسماء المشاركين فيه، قبل تاريخ الجمعة 30 جانفي 2026.
وعلى الراغبين في الترشح تقديم ملفات تتضمن، "تسجيلا سمعيا بصريا لنموذج من البرنامج الفني، لا تقل مدته عن 10 دقائق"، والسيرة الذاتية لصاحب المشروع، وتحديد المتطلبات التقنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ المشروع المقترح، فضلا عن تقديم كشف مالي مفصل لتكلفة العرض ووثيقة تكليف قانونية بالنسبة إلى الملفات المقدمة من قبل متعهدي الحفلات، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ومن شهادة الاحتراف الفني، بالنسبة إلى الفنانين الذين يمارسون نشاطهم باعتبارهم أشخاصا طبيعيين. كما ينبغي أن يتضمن الملف نسخة من بطاقة التعريف الجبائية وكذلك نسخة من مضمون السجل التجاري للمؤسسات بالنسبة إلى الهياكل والمؤسسات التي تعنى بإنتاج الأعمال الفنية وترويجها وبالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الممارسين لمهنة الوساطة في إقامة الحفلات الفنية أو التعهد بها.

ويمكن تقديم الترشحات رقميا على العنوان الإلكتروني Contact@fetivalbizerte.com أو عن طريق البريد أو تسلم في ظرف مغلق مباشرة إلى مكتب ضبط جمعية مهرجان بنزرت الدولي الكائن مقرها شارع 19 جويلية 1961 بنزرت من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال .
