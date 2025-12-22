عدد زوّار تونس يتجاوز 11 مليون سائح منذ بداية سنة 2025 (وزير السياحة)
أعلن وزير السياحة، سفيان تقية، الإثنين، عن تجاوز عدد زوّار تونس منذ بداية سنة 2025 وإلى اليوم عتبة 11 مليون سائح.
واعتبر تقية، في إطار العرض الخاص لفيلم "نمدح الأقطاب" ضمن الحملة الترويجية للسياحة الداخلية "تونس ليك"، التي انتظمت مساء الإثنين، وبمناسبة الإعلان عن انطلاق إعداد برنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027، أن السياحة التونسية "تجاوزت مرحلة التعافي وهي تشق طريقها بكلّ ثبات نحو الريادة والسياحة الراقية والرفيعة وتنوّع المنتوج وثرائه".
وأكد الوزير أن هذه "الانتعاشة هي دليل على قدرة القطاع على تطوير نسق التدفقات السياحية والعائدات رغم التحديات الدولية".
وتُعدّ حملة "تونس ليك" مبادرة من الديوان الوطني للسياحة التونسية، تهدف إلى الترويج للسياحة الداخلية والتعريف بمختلف الوجهات السياحية في كامل تراب الجمهورية.
وتعتمد هذه المبادرة، أساسًا، على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تقترح كل أسبوع وجهة جديدة، وترتكز على أربع وجهات تؤسس المشهد السياحي التونسي، وهي: الأرض، البحر، الحجر، والصحراء.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320690