عدد زوّار تونس يتجاوز 11 مليون سائح منذ بداية سنة 2025 (وزير السياحة)

أعلن وزير السياحة، سفيان تقية، الإثنين، عن تجاوز عدد زوّار تونس منذ بداية سنة 2025 وإلى اليوم عتبة 11 مليون سائح.







واعتبر تقية، في إطار العرض الخاص لفيلمضمن الحملة الترويجية للسياحة الداخلية، التي انتظمت مساء الإثنين، وبمناسبة الإعلان عن انطلاق إعداد برنامج، أن السياحة التونسيةوأكد الوزير أن هذهوتُعدّ حملةمبادرة من، تهدف إلى الترويج للسياحة الداخلية والتعريف بمختلف الوجهات السياحية في كامل تراب الجمهورية.وتعتمد هذه المبادرة، أساسًا، على، حيث تقترح كل أسبوع وجهة جديدة، وترتكز علىتؤسس المشهد السياحي التونسي، وهي: