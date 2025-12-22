بنزرت: السحب الجزئي للمنصة البيترولية الرابضة بسواحل شاطئ الحويشات من المنطقة الصخرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6783f9bcd13ef9.39408586_pqgmekohfnijl.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّنت أجهزة الانقاذ التونسية المشتركة وشركاؤها، نهاية الأسبوع المنقضي، من السحب الجزئي للمنصة البيترولية الرابضة بسواحل شاطئ الحويشات من المنطقة الصخرية الخطرة، على ان يتم عقب تحسّن الأحوال الجوية اتمام سحبها الى الأعماق الرملية واستكمال الملف التقني والفني والقانوني لجرّها نحو منطقة الوصول المبرمجة سابقا بتركيا في مرحلة اخيرة.



واكد مصدر جهوي مسؤول لصحفي "وات" انه تم لتنفيذ العملية تسخير مختلف الاليات اللوجستية بمشاركة خبراء مختصين وممثلي عدد من المصالح ذات العلاقة، حيث امكن عقب عدة محاولات فنية وتقنية وقع فيها الاعتماد لاول مرة على مصطبة بيترولية عائمة وقع استقدامها من إيطاليا، شفط المياه من المنصة القديمة ورفعها جزئيا عن المنطقة الصخرية، وذلك بالاعتماد على 6 جرارات بحرية ذات قوة كبيرة (منها جراران تابعان لديوان البحرية التجارية والموانئ).









وأضاف أنه سيتم عقب تحسّن الأحوال الجوية، العمل على اتمام عملية السحب الى الأعماق الرملية قبل ان يتم استيفاء بقية الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الوقائع سيما استكمال الملف التقني والفني والقانوني، لجرها نحو منطقة الوصول المبرمجة سابقا نحو احد موانئ تركيا اين سيتم تفكيكها في مرحلة أخيرة.



يذكر انّ حادثة جنوح المنصة البيترولية بسواحل منطقة الحويشات كانت جدّت فجر يوم 12 جانفي 2025، حيث تولت الأجهزة الانقاذية التونسية المشتركة نجدة طاقمها، قبل ان يتم تفعيل اعمال اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة، علاوة على بقية التدابيرالضرورية من قبل اللجان والهياكل المركزية والتي من شانها رفع المنصة من مكان جنوحها وتامين المحيط البحري من كل مظاهر واشكال التلوث.