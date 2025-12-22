Babnet   Latest update 18:21 Tunis

جامعة التعليم الأساسي تلغي إضراب يوم 26 جانفي 2026 وتدعو منظوريها إلى الانخراط في الإضراب العام المقرر ليوم 21 جانفي القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/628cfa2c89a5b3.87757272_hfqpkmielonjg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 22 Decembre 2025 - 13:13
      
أعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، صباح اليوم الإثنين، إلغاء الإضراب العام القطاعي المقرر ليوم 26 جانفي 2026، داعية كافة منظوريها ومنخرطيها إلى التجنّد الكامل لإنجاح الإضراب العام المقرر ليوم 21 جانفي القادم.

و أوضحت الجامعة العامة أن هذا القرار جاء استنادا إلى ما أقرته اللائحة الداخلية للهيئة الإدارية للتعليم الأساسي المنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر 2025، والتي تنص على إلغاء الإضراب العام القطاعي في صورة اتخاذ الهيئة الإدارية الوطنية قرارا بالإضراب العام في القطاع العام والخاص.



ودعت الجامعة العامة للتعليم الاساسي كافة منظوريها ومنخرطيها إلى التجنّد الكامل لإنجاح الإضراب العام المقرر ليوم 21 جانفي 2026 بإعتباره محطة نضالية جامعة دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحضور بكثافة يوم 25 ديسمبر 2025 لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية المشتركة مع بقية قطاعات التربية والتعليم أمام وزارة التربية.

جدير بالذكر أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي كانت قد أعلنت عن تنظيم إضراب عام قطاعي يوم 26 جانفي 2026، وذلك إحتجاجا على رفض وزارة التربية فتح حوار جدي حول الملفات المهنية العالقة وللمطالبة بزيادة الأجور وتحسين المقدرة الشرائية للمعلمين والتعجيل بصرف المستحقات المالية لخريجي التربية وتطبيق الاتفاقيات المبرمة خاصة فيما بتعلّق بتخفيض ساعات التدريس إلى 18 ساعة.
Babnet

