قبلي: اجراء عملية جراحية دقيقة على مستوى العمود الفقري لمريض في اطار التكفل بالوضعيات الهشة

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/chuheart720.jpg width=100 align=left border=0>

يشهد المستشفى الجهوي بقبلي صباح اليوم الاثنين، اجراء عملية جراحية دقيقة على مستوى العمود الفقري لمواطن اصيل منطقة بأزمة من معتمدية قبلي الجنوبية، في اطار التكفل الاجتماعي بالفئات الهشة، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة جوهر المكني لصحفي "وات".



وأوضح المصدر ذاته ان هذه العملية الجراحية تنجز في إطار سياسة نشر العدالة الصحية وخاصة منها التكفل بالمرضى من ذوي الوضعيات الهشة، مشيرا الى انه قد تم توفير الدعائم والمستلزمات الطبية للمريض من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع السلط الجهوية.









وأضاف المكني بان هذه العملية الجراحية الدقيقة تنجز بكفاءات طبية من المستشفى الجهوي، وذلك بالتعاون بين فريق طبي وشبه طبي من قسم جراحة وتقويم العظام وفريق مماثل من قسم التخدير والانعاش، مشيرا الى التطور الهام للنشاط الجراحي بالمستشفى الجهوي خلال الفترة الأخيرة من حيث الكم والكيف، بفضل ما حظيت به المؤسسة الطبية من دعم عبر توفير تجهيزات متطورة وتعزيزها بأطباء الاختصاص.



وافاد المصدر ذاته بان اجراء العمليات الجراحية للفئات الهشة يتم بالتعاون بين عديد المتدخلين وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، باعتبار ما تتطلبه بعض العمليات من مستلزمات ودعائم صحية باهظة الثمن، واضاف ان ذلك يعكس الحرص على تكريس العدالة الصحية وتقريب الخدمات الطبية من مستحقيها في كافة الجهات لتخفيف العبء المادي على المرضى. وأضاف المكني بان هذه العملية الجراحية الدقيقة تنجز بكفاءات طبية من المستشفى الجهوي، وذلك بالتعاون بين فريق طبي وشبه طبي من قسم جراحة وتقويم العظام وفريق مماثل من قسم التخدير والانعاش، مشيرا الى التطور الهام للنشاط الجراحي بالمستشفى الجهوي خلال الفترة الأخيرة من حيث الكم والكيف، بفضل ما حظيت به المؤسسة الطبية من دعم عبر توفير تجهيزات متطورة وتعزيزها بأطباء الاختصاص.وافاد المصدر ذاته بان اجراء العمليات الجراحية للفئات الهشة يتم بالتعاون بين عديد المتدخلين وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، باعتبار ما تتطلبه بعض العمليات من مستلزمات ودعائم صحية باهظة الثمن، واضاف ان ذلك يعكس الحرص على تكريس العدالة الصحية وتقريب الخدمات الطبية من مستحقيها في كافة الجهات لتخفيف العبء المادي على المرضى.