Babnet   Latest update 18:21 Tunis

قبلي: اجراء عملية جراحية دقيقة على مستوى العمود الفقري لمريض في اطار التكفل بالوضعيات الهشة

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/chuheart720.jpg width=100 align=left border=0>
صورة تعبيرية
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Decembre 2025 - 12:13 قراءة: 0 د, 58 ث
      
يشهد المستشفى الجهوي بقبلي صباح اليوم الاثنين، اجراء عملية جراحية دقيقة على مستوى العمود الفقري لمواطن اصيل منطقة بأزمة من معتمدية قبلي الجنوبية، في اطار التكفل الاجتماعي بالفئات الهشة، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة جوهر المكني لصحفي "وات".

وأوضح المصدر ذاته ان هذه العملية الجراحية تنجز في إطار سياسة نشر العدالة الصحية وخاصة منها التكفل بالمرضى من ذوي الوضعيات الهشة، مشيرا الى انه قد تم توفير الدعائم والمستلزمات الطبية للمريض من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع السلط الجهوية.



وأضاف المكني بان هذه العملية الجراحية الدقيقة تنجز بكفاءات طبية من المستشفى الجهوي، وذلك بالتعاون بين فريق طبي وشبه طبي من قسم جراحة وتقويم العظام وفريق مماثل من قسم التخدير والانعاش، مشيرا الى التطور الهام للنشاط الجراحي بالمستشفى الجهوي خلال الفترة الأخيرة من حيث الكم والكيف، بفضل ما حظيت به المؤسسة الطبية من دعم عبر توفير تجهيزات متطورة وتعزيزها بأطباء الاختصاص.

وافاد المصدر ذاته بان اجراء العمليات الجراحية للفئات الهشة يتم بالتعاون بين عديد المتدخلين وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، باعتبار ما تتطلبه بعض العمليات من مستلزمات ودعائم صحية باهظة الثمن، واضاف ان ذلك يعكس الحرص على تكريس العدالة الصحية وتقريب الخدمات الطبية من مستحقيها في كافة الجهات لتخفيف العبء المادي على المرضى.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320665

babnet
Can 2025
 CAN 2025  15:00 Mali CAN 2025 - Zambie CAN 2025
 CAN 2025  18:00 Afrique du Sud CAN 2025 - Angola CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Egypte CAN 2025 - Zimbabwe CAN 2025

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
Tous les articles loi de finance 2026
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 ديسمبر 2025 | 2 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:09
14:49
12:25
07:29
05:56
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
14°-10
15°-7
17°-9
18°-11
  • Avoirs en devises 25272,3
  • (22/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,40148 DT     1 $ = 2,91471 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/12)     1542,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/12)   26230 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :