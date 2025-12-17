Babnet   Latest update 15:06 Tunis

يوم علمي حول ظاهرة العنف بالمحيط المدرسي يوم 22 ديسمبر 2025 بمدرسة علوم التمريض ابن سينا بتونس العاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69429842137e95.72271279_klqjohmigfpne.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 17 Decembre 2025 - 15:06
      
تنظم الجمعية التونسية للممرضين بالشراكة مع مدرسة علوم التمريض ابن سينا بتونس العاصمة، يوما علميا، حول ظاهرة العنف بالمحيط المدرسي، وذلك يوم الاثنين 22 ديسمبر الجاري بمقر المدرسة

ويشارك في هذا اليوم بعض الأطباء من قسم الطب النفسي للأطفال والمراهقين بمستشفى المنجي سليم بالمرسى وثلة من الاخصائيين

في علم النفس والاجتماع من بعض الهياكل الوطنية ذات العلاقة للتباحث حول تفشي هذه الظاهرة في صفوف التلاميذ

والسبل الكفيلة للحد منها

ويتضمن البرنامج مداخلات حول العنف في المحيط المدرسي ودور ادارة الصحة المدرسية والجامعية في منع العنف في المدارس والمقاربة النفسية لتفسير ظاهرة العنف في المحيط المدرسي وتساؤلات حول اختراق العنف لمؤسسة وجدت لمقاومته

وقد شهدت المدارس التونسية في السنوات الأخيرة ظاهرة أقلقت العائلات والخبراء، مما جعل الاولياء يطلقون صيحات الفزع وينادون
بإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها قبل فوات الأوان


الأربعاء 17 ديسمبر 2025 | 26 جمادى الثاني 1447
