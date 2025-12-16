زغوان: تدشين مركز جديد لتوزيع مواد التبغ والوقيد لفائدة 320 متزوّدًا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6941d0582c44b6.47381393_qnkolhgmpejfi.jpg width=100 align=left border=0>

أشرف المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، أنيس الأهواق، اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، على تدشين المركز الجديد لتوزيع مواد الاختصاص بولاية زغوان.



وسيتولى المركز تزويد 320 متزوّدًا من أصحاب رخص التبغ بكلّ من زغوان والفحص والناظور، وذلك في إطار حصص





وأضاف أن المشروع سيساعد أيضًا على التصدي للتجارة الموازية والحد من المضاربة، إلى جانب دعم عائدات ميزانية أسبوعية يشرف على تسييرها قابض مالية**.





وأكد المدير العام للوكالة أن إحداث هذا المركز من شأنه المساهمة في تطوير رقم المعاملات الشهري لبيع مواد الاختصاص بولاية زغوان من 1,5 مليون دينار إلى 4,5 ملايين دينار، وذلك بفضل الترفيع في حصة الجهة من هذه المواد.

الدولة**.



ويأتي إحداث هذا المركز في إطار تحسين ظروف التوزيع، خاصة وأن مواد الاختصاص كانت تُوزَّع سابقًا من داخل فضاء صغير بإحدى القباضات المالية بزغوان، ما تسبب في اكتظاظ كبير وفوضى مرورية خانقة بالمنطقة.

