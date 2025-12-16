Babnet   Latest update 21:51 Tunis

النفطي يلتقي السفير الإسباني الذّي أدّى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6941c5cbc02368.39415849_efmgojnhkplqi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 16 Decembre 2025 - 21:48
      
استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الثلاثاء بمقرّ الوزارة، سفير مملكة إسبانيا بتونس، خافيير بيغ سورا، الذّي أدّى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه بتونس.

ومثّل اللقاء مناسبة للتنويه بمتانة وعراقة علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس واسبانيا وسبل مزيد دعمها وتطويرها، في ضوء إحياء البلدين هذه السنة للذكرى الثلاثين لإبرام معاهدة الصداقة وحسن الجوار سنة 1995.



وأثنى الوزير، بهذه المناسبة، على الجهود التي بذلها السفير طيلة فترة عمله بتونس لتعزيز أواصر الصداقة التونسية - الإسبانية وتطوير علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلديْن في مُختلف المجالات.

من جانبه، عبر السفير الإسباني عن امتنانه للسلطات التونسية لما وفّرته له من تسهيلات مكّنته من الاضطلاع بمهامه على أحسن وجه، والإسهام في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أفضل.


الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 | 25 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:07
14:47
12:22
07:25
05:53
