Babnet   Latest update 19:17 Tunis

التفويت في عقّارات دولية لفائدة مشاريع السّكن الإجتماعي أهمّ الملفّات المعروضة على اللجنة الإستشارية الوطنية للعمليات العقارية بوزارة أملاك الدولة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69419fc518e486.82929274_pfmeqgkiojlnh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Decembre 2025 - 19:05 قراءة: 1 د, 13 ث
      
أكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقّارية وجدي الهذيلي، خلال إشرافه، الثلاثاء،على اجتماع اللجنة الوطنية الإستشارية للعمليات العقّارية، أهميّة التفويت في عقّارات دولية، تثمينا للدور الإجتماعي للعقّار الدولي في إطار السياسة العامّة للدولة، سواء لإنجاز مشاريع سكنية اجتماعية، أو لتوفير مقاسم سكنيّة لفائدة الفئات محدودة الدّخل.

ووافقت اللجنة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، على التفويت في عقارات دولية كائنة بولايتي أريانة وبن عروس لفائدة الوكالة العقارية للسكنى بالسعر التفضيلي.



وتنتفع الوكالة بموجب ذلك، بنسبة تخفيض، قدرها 70 بالمائة، من قيمة الأرض، التي يحدّدها خبير أملاك الدولة لإنجاز تقسيمات عمرانية، على أن تخصّص نسبة 50 بالمائة على الأقلّ من المقاسم المنجزة لفائدة الفئات محدودة الدخل مع تطبيق التخفيض من قيمة الأرض عند تحديد سعر بيع المقاسم للفئات المعنيّة.

كما تقرّر خلال الجلسة، مواصلة إجراءات التفويت في عقارات دولية لفائدة بعض الهياكل العمومية لإنجاز مشاريع عمومية منها 50 هكتار لتوسعة مشروع شركة أسواق الإنتاج بالوسط بولاية سيدي بوزيد وكذلك تسوية بعض الوضعيات لفائدة الخواص.

وقرّرت اللّجنة الموافقة على خمسة ملفات تتعلّق بشراء ومعاوضة عقارات على ملك خواص لإنجاز مشاريع لفائدة وزارات الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري والصحة والتربية.

وأكّد الوزير، بالمناسبة، الرّفع في نسق البتّ في كلّ الطلبات الواردة على مصالح الوزارة، بغاية التسريع في إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة تثمينا للدور الإجتماعي والإقتصادي للعقّارات الدوليّة.

يذكر أنّه سبق للوزارة أن فوّتت بالدينار الرمزي لفائدة الشركة العقارية للبلاد التونسيّة لإنجاز مشاريع سكنية إجتماعية في عقارات دولية كائنة بولايات منوبة ونابل وبن عروس، وتعمل حاليّا على استيفاء الإجراءات المستوجبة للتفويت في عقّارات دولية كائنة بولاية قابس للغرض ذاته.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320364


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 | 25 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:07
14:47
12:22
07:25
05:53
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet21°
17° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-15
20°-13
21°-15
17°-14
16°-13
  • Avoirs en devises
    24498,4

  • (16/12)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42139 DT        1$ =2,91737 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/12)   2994,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :