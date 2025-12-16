Babnet   Latest update 20:36 Tunis

صفاقس: صدور قرار مشترك بين 8 بلديات ينظّم جولان الشاحنات الثقيلة

<img src=http://www.babnet.net/images/7/sfax.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 16 Decembre 2025
      
أصدرت بلديات صفاقس، وساقية الزيت، والعين، وقرمدة، والحاجب، والشيحية، وساقية الدائر، والعوابد الخزانات، قرارا مشتركا لتنظيم جولان الشاحنات الثقيلة. 
وأُعلن  خلال جلسة عمل انعقدت، اليوم الثلاثاء، بقصر بلدية صفاقس، عن فحوى القرار الذي يقضي بمنع جولان الشاحنات الثقيلة، التي يفوق وزنها الجملي 12 طنّا، كامل أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة بكلّ من طريق تونس، وشارع الحبيب بورقيبة، وشارع مجيدة بوليلة، وشارع الشهداء. 


ويُمنع طبقا للقرار ذاته أيضا جولان الشاحنات الثقيلة كامل أيام الأسبوع من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثامنة ليلا بداية من القاصة الحزامية كلم 11 في اتجاه وسط المدينة عبر كل الطرقات والمداخل، مع تحديد مدخل شمالي وآخر جنوبي للدخول وسط المدينة، ويُعرّض كل مخالف لهذا القرار نفسه للعقوبات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.


وتمت الإشارة خلال الجلسة إلى التداعيات الإيجابيىة لهذا القرار الذي يستثني شاحنات نقل الأكسجين للمستشفيات وشاحنات تعليم السياقة، وإلى دور الوحدات الأمنية الكبير في حسن تطبيقه.

كما تمت الدعوة، بالمناسبة، إلى مزيد التنسيق المشترك من أجل الشروع في إعداد مخطّطات مرور بالبلديات المتجاورة لضمان تنقل أكثر سلاسة وفعالية، بما يساعد على الحدّ من الازدحام ومن حوادث الطرقات.
 وأجمع الحاضرون في الجلية على أن نجاح هذا القرار لا يتوقف على الرقابة الأمنية والبلدية فحسب، بل هو مسؤولية مشتركة يساهم فيها أصحاب شركات النقل والسواق من خلال الالتزام التام بالمسارات المحد"دة حفاظا على أرواح الناس، وللتخفيف من الازدحام المروري والحفاظ على البنية التحتية والبيئة.


الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 | 25 جمادى الثاني 1447
تونس
