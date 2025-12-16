Une délégation du groupe allemand SIEGENIA en visite de prospection en Tunisie

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6941955743a7b5.52405076_kgmqjohiflpen.jpg width=100 align=left border=0>

Une délégation du groupe allemand SIEGENIA, conduite par Mme Els Lensink, Strategic Supplier Developer, accompagnée de M. Tobias Berchner du département des achats et de M. Walter Englert, consultant, a effectué une visite de prospection en Tunisie. La délégation a été reçue par le Directeur général de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA-Tunisia), M. Jalel Tebib, ainsi que par le Directeur principal chargé de la promotion des secteurs à forte valeur ajoutée, M. Hatem Essoussi.



Cette visite avait pour objectif de mieux appréhender le climat des affaires en Tunisie, d’identifier les opportunités d’investissement offertes par le pays et d’explorer les possibilités de partenariats avec des entreprises tunisiennes actives dans la production de l’aluminium.









cette occasion, M. Jalel Tebib a mis en avant l’attractivité de l’environnement des affaires tunisien, ainsi que les incitations mises en place par les pouvoirs publics pour encourager l’investissement, en particulier dans les secteurs à fort potentiel. Il a également réaffirmé l’engagement de FIPA-Tunisia à accompagner les projets à forte valeur ajoutée à toutes les étapes de leur concrétisation.



Leader mondial dans le secteur de l’aluminium, le groupe SIEGENIA développe et commercialise une large gamme de produits et de solutions intelligentes et de haute technologie destinées principalement à l’industrie immobilière.



Cette rencontre illustre la volonté partagée de renforcer les synergies, de consolider les échanges et de jeter les bases de partenariats durables au service du développement industriel et de l’investissement à forte valeur ajoutée en Tunisie.

