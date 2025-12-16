Babnet   Latest update 19:17 Tunis

Une délégation du groupe allemand SIEGENIA en visite de prospection en Tunisie

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6941955743a7b5.52405076_kgmqjohiflpen.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Decembre 2025 - 18:22 Lecture 1 min, 12 sec
      
Une délégation du groupe allemand SIEGENIA, conduite par Mme Els Lensink, Strategic Supplier Developer, accompagnée de M. Tobias Berchner du département des achats et de M. Walter Englert, consultant, a effectué une visite de prospection en Tunisie. La délégation a été reçue par le Directeur général de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA-Tunisia), M. Jalel Tebib, ainsi que par le Directeur principal chargé de la promotion des secteurs à forte valeur ajoutée, M. Hatem Essoussi.

Cette visite avait pour objectif de mieux appréhender le climat des affaires en Tunisie, d’identifier les opportunités d’investissement offertes par le pays et d’explorer les possibilités de partenariats avec des entreprises tunisiennes actives dans la production de l’aluminium.



cette occasion, M. Jalel Tebib a mis en avant l’attractivité de l’environnement des affaires tunisien, ainsi que les incitations mises en place par les pouvoirs publics pour encourager l’investissement, en particulier dans les secteurs à fort potentiel. Il a également réaffirmé l’engagement de FIPA-Tunisia à accompagner les projets à forte valeur ajoutée à toutes les étapes de leur concrétisation.

Leader mondial dans le secteur de l’aluminium, le groupe SIEGENIA développe et commercialise une large gamme de produits et de solutions intelligentes et de haute technologie destinées principalement à l’industrie immobilière.

Cette rencontre illustre la volonté partagée de renforcer les synergies, de consolider les échanges et de jeter les bases de partenariats durables au service du développement industriel et de l’investissement à forte valeur ajoutée en Tunisie.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320358


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 | 25 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:07
14:47
12:22
07:25
05:53
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet21°
17° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-15
20°-13
21°-15
17°-14
16°-13
  • Avoirs en devises
    24498,4

  • (16/12)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42139 DT        1$ =2,91737 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/12)   2994,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :