وزير السياحة: "الدعم الإعلامي مهم لإنجاح برنامج الإحتفاء بتونس عاصمة للسياحة العربية سنة 2027"

أكد وزير السياحة و الصناعات التقليدية سفيان تقية ، الشروع في إعداد برنامج متكامل للإحتفاء بتونس عاصمة السياحة العربية سنة 2027 ، مشيرا إلى أن "نجاح هذه الاسترتيجية يتطلب الدعم الاعلامي السمعي البصري والرقمي، لقدرته على التاثير والتعريف بالوجهات السياحية".



وأوضح تقية في كلمة ألقاها لدى افتتاح أعمال الدورة 45 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية اليوم الإثنين بتونس العاصمة، أن "تتويج تونس لتكون عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027 ، وانتخابها عضوا بالمكتب التنفيذي ونائبا لرئيس المجلس الوزاري العربي للسياحة، إنما هو تتويج عربي جديد للبلاد تحقق بفضل تظافر جهود مختلف الأطراف الفاعلة في الدولة والمجتمع ، التي يحدوها عزم مشترك للارتقاء بصورة تونس وتعزيز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية على المستووين العربي والدولي" ، مؤكدا أن هذا التتويج يعكس المكانة المرموقة لتونس وما تحقق لها من استقرار سياسي واقتصادي وأمني".









وقال الوزير في هذا الصدد ، " نستبشر خيرا بهذا التتويج لفتح آفاق واسعة للتعاون العربي المشترك في المجال السياحي، وتجسيد تطلعات السياحة العربية اليوم، لا سيما من خلال تكامل أدوار الدولة والقطاع الخاص والإعلام والمجتمع المدني " ، مجددا "التزام تونس بتوفير كل التسهيلات للاستثمارات العربية ومنها تشجيع اتحاد إذاعات الدول العربية على مواصلة إنجاز المشاريع الإستثمارية السياحية ودعم النهوض بالإستراتيجيات السياحية العربية".



وشدد وزير السياحة والصناعات التقليدية في كلمته أيضا على أهمية المنتوج السياحي التونسي وتنوعه ، معتبرا أنه "يجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والعلاجية والرياضية وسياحة المغامرات والاستكشاف وسياحة الأعمال والمؤتمرات إلى جانب سياحة الفلاحة البديلة وغيرها من القطاعات السياحية الواعدة بما يقتضي التعريف بها وتثمينها، بالاعتماد على إعلام متناغم ثري ببرامجه ومحتواه يسهم في بلورة رؤية متكاملة وذكية تروج للمنتوج السياحي ، وهو ما من شأنه ان يقدم صورة حقيقية عن السياحة في تونس والوطن العربي ويقرب الشعوب العربية ويوحدها" وفق تعبيره.