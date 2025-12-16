Babnet   Latest update 20:36 Tunis

توزر: قريبا الشروع في إنجاز مسرح للهواء الطلق بمدينة توزر بتمويل مشترك يصل إلى 3,5 ملايين دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/jerid1040.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Decembre 2025 - 20:15 قراءة: 1 د, 6 ث
      
كانت متابعة تقدم التحضيرات والدراسات لإنجاز مسرح للهواء الطلق بمدينة توزر محور جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية توزر، وهو مشروع مقترح من المجلس الجهوي سيولى تمويل الجزء الأكبر منه، فيما ينتظر أن تساهم بقية الأطراف على غرار وزارة الشؤون الثقافية وبلدية توزر في التمويل الذي يصل إلى 3,5 ملايين دينار وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للولاية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ويأتي اقتراح هذا المشروع نظرا لافتقاد مدينة توزر لمسرح أو فضاء عرض مناسب وهو إشكال عطل تنفيذ عدة برامج وأنشطة ثقافية علاوة على أهمية مسرح الهواء الطلق كفضاء ثقافي لتنشيط الحياة الفنية والترفيهية بالجهة وفق المصدر ذاته.
وقد تم خلال الجلسة تقديم عرض مرئي للموقع الخاص بالمشروع والجوانب الفنية والهندسية المتعلقة بالتصميم المعماري وطاقة الاستيعاب التقديرية ومخططات الإضاءة والمرافق الملحقة والتصور العام للمساحات الخضراء ومواقف السيارات، وتم الاتفاق على انطلاق الإنجاز قريبا بالجزء الأول المتعلق بالمدرجات.

يشار إلى أن المشروع سيتم تنفيذه خارج إطار الصفقات العمومية وذلك بتضافر جهود الأطراف الجهوية بتوفير المواد الأولية عن طريق المجلس الجهوي وقيام حضائر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأشغال التهيئة والبناء لإحداث نواة مسرح بطاقة استيعاب أولية في حدود 3000 مقعد وذلك باستغلال موقع طبيعي بمدخل مدينة توزر واحداث مدرجات في مرحلة أولى، على أن تساهم بقية الأطراف وبالأساس بلدية توزر ووزارة الشؤون الثقافية بتوفير تمويلات أو مواد أولية وعمال حتى يتم التمكن من تنفيذ المشروع في وقت وجيز.

ص م


