المنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل في الجامعات العربية تنظم مؤتمرها السنوي 42 من 18 إلى 20 ديسمبر 2025 بالحمامات

تنظم جامعتا المنار وقرطاج، تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع المنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل في الجامعات بالدول العربية المنضوية تحت اشراف اتحاد الجامعات العربية، الدورة 42 لمؤتمرها السنوي وذلك من 18 إلى 20 ديسمبر 2025 بتونس (ياسمين الحمامات)، تحت شعار "دور القبول والتسجيل في تحسين التصنيف العالمي للجامعات".







ويهدف هذا المؤتمر، وفق الورقة التقديمية له، إلى دعم التعاون والانفتاح بين الجامعات من مختلف الدول العربية، من خلال تبادل الخبرات في مجال القبول والتسجيل بمؤسسات التعليم العالي والبحث وتبادل المهارات المرتبطة بالمنظومات الإعلامية المعتمدة لضمان شفافية ونجاعة إجراءات قبول وتسجيل الطلبة الوطنيين والدوليين وأثر هذه الآليات على مقروئية الجامعات ودورها في الارتقاء بمكانتها في التصنيفات العالمية.كما يعزز المؤتمر فرص إرساء علاقات تعاون بين مختلف الجامعات العربية لتسهيل عملية تبادل الطلبة والإطار الأكاديمي والاداري، بالإضافة إلى تمتين علاقات التعاون مع الجامعات والهيئات المشاركة من خارج الوطن العربي.ومن المنتظر، وفق المنظمين، ان يفتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات المؤتمر بمشاركة أمين عام المنظمة رئيس المؤتمر والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ورئيس جامعة تونس المنار ورئيسة جامعة قرطاج، وسط حضور كبير للأكاديميين والإداريين والخبراء من مختلف الجامعات العربية والدولية.واختارت الأمانة العامة للمؤتمر تنظيم الدورة 42 لسنة 2025 في تونس، للمرة الثانية، وذلك بعد نجاح الدورة 40 لسنة 2023.كما واصلت التعاون مع جامعة تونس المنار بالشراكة مع جامعة قرطاج لإثراء فعاليات المؤتمر الذي سجل اقبال عدد هام من الأكاديميين والإداريين والمختصين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من 19 دولة هي: لبنان والأردن وسوريا ومصروالعراق والامارات وروسيا وسلطنة عمان وفلسطين والصومال والسعودية والبحرين والكويت وماليزيا واليمن وقطر والسودان وليبيا وتونس، حسب المصدر ذاته.ويضم برنامج المؤتمر، فضلا عن الجلسة الافتتاحية، ثماني جلسات عمل تهتم بمجالات ذات صلة بدور سياسات القبول والتسجيل في جذب الطلبة المتميزين وتأثيره على التصنيف و التحول الرقمي والانظمة الذكية ودورها وتأثيرها في الكفاءة الادارية والتصنيفوالجودة الاكاديمية وربطها بالقبول والتدويل وجذب الطلبة الدوليين.كما تتعلق المجالات التي سيقع طرحها في هذا المؤتمر بأثر تنوع جنسيات الطلبة في التصنيفات العالمية والتحديات التي تواجه دوائر القبول والتسجيل في تحسين التصنيف العالمي وطرق معالجتها وأهمية التدقيق الداخلي لعمليات القبول والتسجيل ودور الارشاد الأكاديمي والنفسي في تعزيز التحصيل الأكاديمي للطلبة وطرق التعامل مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخصوصية في التسجيل والقبول في الجامعات".وستتوج الجلسة الختامية لهذا المؤتمر بعرض نتائج الجلسات والخروج بتوصيات عمل.