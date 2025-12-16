الملعب التونسي: اتفاق مبدئي مع عمار السويح لتدريب الفريق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69414e4527a2c2.62067814_emfiqgpjnlokh.jpg width=100 align=left border=0>

توصل الملعب التونسي الى اتفاق مبدئي مع المدرب عمار السويح للإشراف على المقاليد الفنية لاكابر فريق كرة القدم خلال المرحلة القادمة، وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للانباء الناطق الرسمي باسم النادي بدر الدين ناصف اليوم الثلاثاء.

وأضاف ناصف ان عمار السويح، المتواجد خارج حدود الوطن، سيتمّ اجراءات التعاقد مع الملعب التونسي نهاية الاسبوع الجاري حال عودته الى تونس، ليباشر الاشراف على تدريبات زملاء يوسف السعفي تحضيرا لقادم الاستحقاقات، ليكون المدرب الثالث لفريق باردو خلال الموسم الجاري خلفا لشكري الخطوي ولسعد الدريدي.

وسيكون فريق باردو محطة تدريبية جديدة لعمار السويح في البطولة التونسية اثر تجارب سابقة مع عدد هام من الاندية على غرار الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي ونادي حمام الانف، بالاضافة الى عدد من التجارب خارج حدود تونس مع عدد من الفرق السعودية والجزائرية والاماراتية.





ويعدّ الإشراف على المنتخب التونسي للأكابر خلال كأس العالم كوريا الجنوبية واليابان 2002 أحد أبرز المحطات التدريبية في مسيرة السويح، بالاضافة الى تجربة مع المنتخب الاولمبي (دون 23 سنة) امتدت من 2009 الى 2011.