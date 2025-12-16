مسؤولون أمريكيون: تسوية نحو 90% من الخلافات بشأن اتفاق سلام في أوكرانيا

وكالات - أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في برلين أحرزت تقدما ملموسا في تجاوز الخلافات.



وحسب المسؤولين، فإنه تمت تسوية نحو 90% من الخلافات بشأن اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.



وذكر أحد المسؤولين أن الضمانات الأمنية وخفض التصعيد والرقابة على أي صفقة كانت المواضيع الرئيسية خلال المفاوضات الأوكرانية - الأمريكية التي جرت يوم الاثنين في برلين.وقال مسؤول أمريكي إن الصفقة التي تناقش في برلين تتضمن منح أوكرانيا ضمانات تشبه تلك التي تنص عليها المادة الخامسة من ميثاق الناتو، التي تفترض أن هجوما على أحد أعضاء الحلف سيعتبر هجوما على الجميع.وأشار أحد المسؤولين إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد بأنه سيتمكن من إقناع روسيا بالموافقة على تلك الضمانات.وفي الوقت ذاته، حذر المسؤولون الأمريكيون من أن الضمانات الأمنية لن تكون على الطاولة إلى ما لا نهاية له في سعي لحث أوكرانيا على قبول خطة واشنطن.وذكر أحد المسؤولين أن روسيا منفحتة على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وأن الرئيس ترامب يريد منع روسيا من توسيع مناطق سيطرتها نحو الشرق.يذكر أن الوفد الأوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي أجرى جولة جديدة من المحادثات مع الوفد الأمريكي الذي ضم المبعوثين الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.وأعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني رستم عميروف أن المباحثات كانت "بناءة"، فيما أعلن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي أن المواقف لا تزال متباينة بشأن عدد من القضايا.