النّفطي يتحادث مع عدد من المسؤولين الدوليين بمناسبة الدّورة 11 لمنتدى تحالف الأمم المتحدة للحضارات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694080897e8050.87349456_qemkjghiofpln.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 15 Decembre 2025 - 22:29 قراءة: 1 د, 30 ث
      
تحادث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، بمناسبة مشاركته في فعاليات الدّورة الحادية عشرة للمنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض، مع عدد من نظرائه بالدّول الصديقة والممثل السامي للتحالف والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا ميغيل موراتينوس.

وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية مساء اليوم الاثنين، أنّ اللّقاء مع مبعوث الأمم المتحدة الخاصّ تناول سبل تعزيز التعاون والشراكة بين تونس وتحالف الأمم المتحدة للحضارات، وإمكانية دعم واحتضان بلادنا لتظاهرة دولية في هذا الاطار خلال سنة 2026.



ونوّه المسؤول الأممي بالدور الفاعل لتونس في مسار تحالف الأمم المتحدة للحضارات خاصّة مخرجات الندوة الدولية التي احتضنتها تونس يوم 17 نوفمبر 2025 حول “تفعيل دور تحالف الأمم المتحدة للحضارات في دعم السلم والأمن الدوليين”.

واشار ان الندوة شكّلت محطّة تحضيريّة مهمّة لمنتدى الرياض، وأسهمت في بلورة رؤية مشتركة حول سبل تعزيز دور التحالف الحضاري والانساني في مواجهة التحدّيات الرّاهنة، حسب البلاغ.

وتباحث النفطي مع نظيرته الكولومبية يولاندا فيلافيسانشيو، بخصوص توسيع الشراكة بين البلدين، لا سيما في المجال التجاري، بما يفتح آفاقا لتسويق زيت الزيتون التونسي في كولومبيا، فضلا عن التعاون في المجال الثقافي والاستفادة من خبرة البلدين في القطاع السياحي.

وتطرق النفطي خلال لقائه بالمكلف بوزارة خارجية بنغلادش الى التعاون الثنائي وسبل تدعيمه، بالخصوص في قطاع الفسفاط، بالإضافة إلى التعاون الاكاديمي و العلمي بين البلدين.

وكان وزير الخارجية محمد علي النفطي قد التقى خلال المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات كل من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس و نائب رئيس الوزراء للعلاقات الدولية وزير خارجية مونتينغرو، إيرفين إبراهيموفيتش، ووزير خارجيّة المالديف عبد الله خليل.

كما التقى رؤساء وفود الجزائر وليبيا والبرتغال و مالي واليمن والبوسنة والهرسك، والمدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم سالم المالك، والنائب بالبرلمان اليوناني ديميتري أفراموبولو، وفق ذات البلاغ.

جدير بالتذكير ان المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات انعقد يومي 14 و15 ديسمبر 2025 بالرياض.


