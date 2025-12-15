Babnet   Latest update 19:42 Tunis

الكاف: إجراء 13 عملية زرع وصلة شريانية وريدية ناجحة في يوم واحد بالمستشفى الجهوي بالكاف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69404c09e99368.25744902_jgpmfeinkhqol.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 15 Decembre 2025 - 18:55
      
 نجحت الطواقم الطبيّة بالمستشفى الجهوي بالكاف في إجراء 13 عملية زرع وصلة شريانية وريدية في يوم واحد السبت المنقضي، وذلك لفائدة مرضى قصور كلوي يخضعون لتصفية الدم، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، المدير الجهوي للصحة بالكاف محمد منصف الهواني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
 وتحقّق هذا  الإنجاز، وفق نفس  المصدر، بفضل حرص سلطة الإشراف على تعزيز الموارد  البشرية وتجهيز قاعة العمليات المركزية للمستشفى بالتجهيزات اللازمة، وتفعيل الرقمنة، في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين خاصة في المناطق الداخلية.
وأشار إلى أن هذه  العمليات أنجزت بالشراكة مع جمعية "أنقذ حياة" والجمعية التونسية لمرضى القصور الكلوي، وأمّنها فريق طبي مختص يتكون من أستاذ مختص في جراحة القلب والشرايين، ورئيسة قسم الجراحة العامة بالمستشفى، ورئيسة قسم التخدير والإنعاش، ورئيس قسم تصفية الدم، بمساعدة الاطار شبه الطبي بالمستشفى.

يذكر أن المستشفى الجهوي بالكاف أصبح منذ مدة يعمل تحت نظام الرقمنة الشاملة بما مكّن من تطوير خدماته، وتحسين التصرف في موارده البشرية وفي المواد الطبية، ومن المؤمل أن تطال عملية الرقمنة بقية المؤسسات الصحية بالجهة علما أن نسبة الرقمنة بالمؤسسات الصحية بالجهة بلغت حاليا حوالي 50 بالمائة،  وفق نفس المصدر.

 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320305


Babnet

