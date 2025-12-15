وزارة الأسرة تشروع في إعداد منصة وطنية معرفية وتحليلية في مجال الشيخوخة النشيطة

أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أسماء الجابري، أنّ الوزارة ستشرع في إعداد منصّة وطنية معرفية وتحليلية في مجال الشيخوخة النشيطة، تكون فضاءً تفاعليًا يجمع الباحثين والخبراء وصنّاع القرار والهياكل العمومية والمنظمات والجمعيات الشريكة.



وأوضحت الوزيرة، خلال إشرافها على افتتاح يوم دراسي بعنوان «قراءة معمّقة في إحصائيات كبار السنّ من منظور متعدد: دعامة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السنّ في أفق 2030»، أنّ هذه المنصة تمثل خيارا استراتيجيًا يؤسّس لحوكمة جديدة لقطاع كبار السنّ، قائمة على المعرفة والتشخيص العلمي والمتابعة والتقييم.



وتهدف المنصّة إلى تجميع البيانات الإحصائية والميدانية ذات الصلة بكبار السنّ، وتطوير مؤشرات المتابعة والتقييم، ودعم اتخاذ القرار المبني على المنهجية العلمية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخّلين وتوجيه الاستثمار نحو البرامج الأكثر فاعلية في مجالات الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية لفائدة كبار السنّ.وأضافت الوزيرة أنّ تونس تشهد تحوّلات ديمغرافية عميقة، أكّدتها النتائج الأخيرة للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، حيث ارتفعت نسبة كبار السنّ من 14.2 بالمائة سنة 2021 إلى حوالي 16.8 بالمائة حاليًا من مجموع السكان، ومن المنتظر أن تتجاوز 17 بالمائة في أفق سنة 2029.كما ارتفع معدّل أمل الحياة عند الولادة من 51.1 سنة سنة 1966 إلى 76.9 سنة سنة 2022، ومن المتوقّع أن يبلغ 80 سنة في أفق 2034. واعتبرت الوزيرة أنّ هذه المؤشرات تدعو إلى مضاعفة الجهود لمواكبة التحدّيات المطروحة والاستثمار في هذه الفئة، سواء عبر تطوير الخدمات الموجّهة لهم وتجويدها أو من خلال تشجيع المبادرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن شيخوخة نشيطة وحياة كريمة لكبار السنّ، إلى جانب الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم المتراكمة وتوظيفها في خدمة المجتمع.ومن جهتها، أكّدت ريم فيّالة، مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس، التزام الصندوق بمواصلة دعم جهود تونس في مجال الإحاطة الشاملة بالمسنّين، مبيّنة أنّ وزارة الأسرة كانت سبّاقة إلى وضع استراتيجية وطنية متعددة القطاعات لكبار السنّ في ظلّ واقع التشيّخ التدريجي للتركيبة السكانية. وعبّرت عن يقينها بأن المنصّة الإحصائية المعلن عنها تمثّل مبادرة استشرافية من شأنها فتح آفاق أوسع للعمل لفائدة هذه الفئة، خاصة في مجال تحقيق الشيخوخة النشيطة ودعم الاستثمار الموجّه والفعّال في خدمات الرعاية.بدورها، أكّدت هدى بوهلال، المديرة المركزية بالمعهد الوطني للإحصاء، حرص المعهد على توفير المعطيات الإحصائية الرسمية المتعلقة بكبار السنّ، بما يشكّل سندًا فعليًا لتشخيص الظواهر ورسم السياسات العمومية ووضع المخطّطات والبرامج ضمن رؤية وطنية شاملة وواضحة ومستدامة.وتضمّن برنامج هذا اليوم الدراسي، الذي تنظّمه الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، عدّة جلسات علمية تناولت المجتمع التونسي في ضوء نتائج التعداد العام للسكان والسكنى. وتمّ تقديم قراءة سوسيولوجية حول «تحوّلات مفهوم السنّ ودورة الحياة» من قبل الأستاذ الجامعي منجي الزيدي، تلتها ثلاث مداخلات قدّمتها كلّ من عربية الفرشيشي وجميلة خلولي ونبيهة الكسيكسي، إطارات بالمعهد الوطني للإحصاء، حول التركيبة الديمغرافية والحماية الاجتماعية وإحصائيات كبار السنّ.وخصّصت الجلسة الثالثة لموضوع كبار السنّ من منظور ديمغرافي، حيث قدّمت الباحثة في الديمغرافيا أميرة العبيدي عرضًا حول تأثير التكفّل بكبار السنّ المصابين بمرض الزهايمر، كما تناولت الباحثة خلود القصداوي تأثير الأزمة الصحية لكوفيد-19 والحجر الصحي على المقيمين في مراكز إيواء المسنّين بتونس، قبل الاستماع إلى مداخلة للأستاذ علي بن زينة من جامعة تونس 1 حول الجوانب الديمغرافية للتهرّم السكاني في تونس.