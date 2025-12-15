Babnet   Latest update 18:24 Tunis

توننداكس ينهي معاملات أوّل حصّة من الأسبوع على وقع سلبي

Publié le Lundi 15 Decembre 2025 - 17:56
      
أنهت بورصة تونس معاملات أوّل حصّة من الأسبوع على وقع سلبي، وفقد توننداكس 0،3 بالمائة، وبلغ النقطة 13191،5، دون أن تتجاوز المبادلات لكامل الحصّة 4 مليون دينار، في ظل عدم تبادل أي كتلة من الاسهم، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق الماليّة".

وعاد أفضل أداء لسهم المغازة العامّة، وقفز سعره، بنسبة 4،4 بالمائة، وبلغ مستوى 9،990 دينار عند الإقفال، وسط قيمة مبادلات لم تتخط 9 آلاف دينار.



وزاد سهم شركة مشغل الأثاث، بنسبة 2،8 بالمائة، وأنهى المعاملات عند سعر 4،830 دينار. وتمكن السهم من جذب مبادلات هزيلة في حدود 69 ألف دينار.

وتكبد سهم تأمينات مغربية أعلى الخسائر، وفقد 4،4 بالمائة من قيمته وبلغ مستوى 54،400 دينار، وسط مبادلات في حدود 5 آلاف دينار.

وتقهقر بدوره سهم الصناعات الكيميائية للفليور، بنسبة 2،3 بالمائة، وأقفل عند 84،960 دينار. ولم تتجاوز المعاملات على السهم طيلة الحصّة، 16 ألف دينار.

وتصدّر سهم التونسيّة لإعادة التأمين قائمة الأسهم الأكثر تبادلا، باستحواذه على معاملات بقيمة 418 ألف دينار. وأقفل السهم عند مستوى 8،900 دينار.


