كأس العرب 2025 – المغرب إلى النهائي

تأهّل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور النهائي لكأس العرب «قطر 2025» عقب فوزه، اليوم الاثنين، على نظيره الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد، في إطار الدور نصف النهائي للمسابقة.



وسجّل أهداف المنتخب المغربي كلّ من كريم البركاوي في الدقيقة 28، وأشرف المهديوي في الدقيقة 83، قبل أن يختتم عبد الرزاق حمد الله الثلاثية في الوقت بدل الضائع (90+2).









وسيواجه المنتخب المغربي في المباراة النهائية، المقرّرة يوم الخميس المقبل، الفائز من لقاء الدور نصف النهائي الثاني الذي يُقام في وقت لاحق اليوم، ويجمع بين المنتخب السعودي ونظيره الأردني.