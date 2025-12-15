Babnet   Latest update 18:24 Tunis

كأس العرب 2025 – المغرب إلى النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69403c467b4fc1.89222159_jghqiolefmpnk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 15 Decembre 2025 - 17:49
      
تأهّل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور النهائي لكأس العرب «قطر 2025» عقب فوزه، اليوم الاثنين، على نظيره الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد، في إطار الدور نصف النهائي للمسابقة.

وسجّل أهداف المنتخب المغربي كلّ من كريم البركاوي في الدقيقة 28، وأشرف المهديوي في الدقيقة 83، قبل أن يختتم عبد الرزاق حمد الله الثلاثية في الوقت بدل الضائع (90+2).



وسيواجه المنتخب المغربي في المباراة النهائية، المقرّرة يوم الخميس المقبل، الفائز من لقاء الدور نصف النهائي الثاني الذي يُقام في وقت لاحق اليوم، ويجمع بين المنتخب السعودي ونظيره الأردني.


