بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة التاسعة عشرة

Publié le Lundi 15 Decembre 2025
      
تدور مباريات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد على دفعتين يومي الثلاثاء 16 والأربعاء 17 ديسمبر 2025، وفق البرنامج التالي:

الثلاثاء 16 ديسمبر 2025


* قاعة القرجاني – س 14

النادي الإفريقي – النجم الساحلي

الأربعاء 17 ديسمبر 2025

* قاعة رشاد خواجة بالمهدية – س 16
مكارم المهدية – نادي ساقية الزيت

* قاعة المكنين – س 16
سبورتينغ المكنين – الترجي الرياضي

* قاعة طبلبة – س 16
نسر طبلبة – بعث بني خيار

* قاعة بئر شلوف – س 16
جمعية الحمامات – نادي كرة اليد بقصور الساف

* قاعة جمال – س 16
نادي كرة اليد بجمال – الملعب التونسي


الاثنين 15 ديسمبر 2025 | 24 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:06
14:46
12:21
07:24
05:51
