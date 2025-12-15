بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة التاسعة عشرة
تدور مباريات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد على دفعتين يومي الثلاثاء 16 والأربعاء 17 ديسمبر 2025، وفق البرنامج التالي:
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
* قاعة القرجاني – س 14
النادي الإفريقي – النجم الساحلي
الأربعاء 17 ديسمبر 2025* قاعة رشاد خواجة بالمهدية – س 16
مكارم المهدية – نادي ساقية الزيت
* قاعة المكنين – س 16
سبورتينغ المكنين – الترجي الرياضي
* قاعة طبلبة – س 16
نسر طبلبة – بعث بني خيار
* قاعة بئر شلوف – س 16
جمعية الحمامات – نادي كرة اليد بقصور الساف
* قاعة جمال – س 16
نادي كرة اليد بجمال – الملعب التونسي
