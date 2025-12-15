بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة التاسعة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>

تدور مباريات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد على دفعتين يومي الثلاثاء 16 والأربعاء 17 ديسمبر 2025، وفق البرنامج التالي:



الثلاثاء 16 ديسمبر 2025





* قاعة القرجاني – س 14



النادي الإفريقي – النجم الساحلي



الأربعاء 17 ديسمبر 2025

* قاعة رشاد خواجة بالمهدية – س 16

مكارم المهدية – نادي ساقية الزيت



* قاعة المكنين – س 16

سبورتينغ المكنين – الترجي الرياضي



* قاعة طبلبة – س 16

نسر طبلبة – بعث بني خيار



* قاعة بئر شلوف – س 16

جمعية الحمامات – نادي كرة اليد بقصور الساف



* قاعة جمال – س 16

نادي كرة اليد بجمال – الملعب التونسي