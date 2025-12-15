Babnet   Latest update 17:03 Tunis

انيس بوجلبان مدربا جديدا لمنتخب تحت 23 سنة خلفا لعبد الحي بن سلطان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694025693d7061.33367090_emhljnkgqfpio.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 15 Decembre 2025 - 16:11 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاثنين  انها تعاقدت مع المدرّب أنيس بوجلبان لتولّي تدريب المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم (أقل من 23 سنة)، وذلك ابتداءً من غُرّة جانفي 2026.

واشارت الى ان بوجلبان سيواصل خلال الفترة نفسها، مهامه على رأس الإطار الفني لفريق ترجي جرجيس إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الحالي، على أن يتفرّغ بصفة حصرية لتدريب المنتخب الوطني الأولمبي ابتداءً من 15 ماي 2026.

وتقدمت الجامعة بخالص الشكر والتقدير للمدرّب عبد الحي بن سلطان على المجهودات التي بذلها وعلى العمل الذي قدّمه على رأس المنتخب الوطني الأولمبي خلال الفترة الماضية، متمنّية له كامل التوفيق والنجاح في مسيرته التدريبية المقبلة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320290


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 15 ديسمبر 2025 | 24 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:06
14:46
12:21
07:24
05:51
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet20°
18° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-14
20°-15
20°-13
18°-15
18°-14
  • Avoirs en devises
    24780,2

  • (12/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41794 DT        1$ =2,92470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/12)   3330,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :