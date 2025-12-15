انيس بوجلبان مدربا جديدا لمنتخب تحت 23 سنة خلفا لعبد الحي بن سلطان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694025693d7061.33367090_emhljnkgqfpio.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاثنين انها تعاقدت مع المدرّب أنيس بوجلبان لتولّي تدريب المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم (أقل من 23 سنة)، وذلك ابتداءً من غُرّة جانفي 2026.



واشارت الى ان بوجلبان سيواصل خلال الفترة نفسها، مهامه على رأس الإطار الفني لفريق ترجي جرجيس إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الحالي، على أن يتفرّغ بصفة حصرية لتدريب المنتخب الوطني الأولمبي ابتداءً من 15 ماي 2026.





وتقدمت الجامعة بخالص الشكر والتقدير للمدرّب عبد الحي بن سلطان على المجهودات التي بذلها وعلى العمل الذي قدّمه على رأس المنتخب الوطني الأولمبي خلال الفترة الماضية، متمنّية له كامل التوفيق والنجاح في مسيرته التدريبية المقبلة.