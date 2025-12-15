الجمعية التونسية للمالية تنظم الملتقى الوطني العاشر لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2026 من 9 الى 11 جانفي المقبل بمدينة الحمامات

تنظم الجمعية التونسية للمالية، الملتقى الوطني العاشر لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2026، وذلك من 9 الى 11 جانفي القادم بمدينة الحمامات .



ويهدف هذا الملتقى الذي يشارك فيه خبراء ومستشارون في الجباية والمالية وأساتذة جامعيون في مجال الاقتصاد الى اثراء النقاش حول أحكام قانون المالية الجديد



وقد صدر، يوم الجمعة 12 ديسمبر الجاري، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 148، القانون عدد 17 لسنة 2025، مؤرخ في 12 ديسمبر 2025، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق على مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 برمته، يوم 4 ديسمبر الجاري، وصادق مجلس الجهات والاقاليم على القانون ذاته وبرمته فجر يوم 7 ديسمبر 2025يذكر، أنالجمعية التونسية للمالية تأسست سنة 2016 وتهدف الى تطوير القدرات العلمية لموظفي وزارة المالية خاصة في ميدان المالية العمومية اضافة الى دورها في التثقيف المالي والجبائيوتحرص الجمعية على توعية المجتمع بكل فئاته بقيمة الجباية في ميزانية الدولة وبدورها في دعم الإستثمار في الجهات المحرومة خاصة وإعانة المعوزين وتطوير نظام الصحة العمومية وتطوير التعليم وتوفير السكن الإجتماعيومن بين المؤسسين لهذه الجمعية، منصور معلى وزير الاقتصاد السابق والخبير الاقتصادي والمالي وكذلك جلول عياد وزير المالية السابق والمختص في الميدان البنكي