الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا يعقد مجلسه الوطني من 19 الى 21 ديسمبر 2025 بمدينة سوسة

من المنتظر، أن يعقد الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا، مجلسه الوطني من 19 الى 21 ديسمبر الجاري، بمدينة سوسة وذلك تحت شعار"برامج التكوين وآليات الادماج المهني"



ويشارك في هذا اللقاء ثلة من الاخصائيين الاجتماعيين ومستشارين في الاتصال والعلاقات العامة ومختصين في الاتصال الرقمي الى جانب خبراء في المحاسبة لمناقشة كيفية تطوير آليات العمل لتنويع برامج الاتحاد ومصادر تمويله في الفترة المقبلة









ويتضمن البرنامج مداخلات حول " اعداد ملفات منح التسيير" و" منح البرامج " و" توحيد طريقة العمل في التصرف المالي " اضافة الى برمجة ورشات عمل بعنوان " تنويع برامج تمويل الاتحاد وصياغة المشاريع " و" المسؤولية المجتمعية...أي دور لها في دعم مشاريع الاتحاد والاحاطة بذوي الاعاقة ".



كما سيتم، خلال أشغال المجلس مناقشة الاستراتيجية الاتصالية للاتحاد خلال السنوات القادمة لبلوغ أهدافه والتحسيس بقضايا ادماج ذوي الاحتياجات الخصوصية والاتفاق على اطلاق منصة الكترونية جامعة للاتحاد للتعريف بمختلف برامجه ومشاريعه



