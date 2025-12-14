Babnet   Latest update 22:18 Tunis

بطولة المانيا: بايرن ميونيخ يختطف التعادل 2-2 على ملعبه أمام ماينتس المتعثر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693f208018e0b8.03207192_mfnoqehkjlpgi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 14 Decembre 2025 - 21:38
      
احتاج بايرن ميونيخ متصدر بطولة الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم إلى ركلة جزاء في الدقيقة 87 من المهاجم هاري كين ليختطف التعادل 2-2 على أرضه أمام متذيل الترتيب ماينتس اليوم الأحد، لكنه نجح في توسيع الفارق في الصدارة إلى تسع نقاط.

ووضع هدفان من لي جاي سونغ وكاسبر بوتولسكي الفريق الزائر في المقدمة بعد هدف لينارت كارل في الشوط الأول للعملاق البافاري، قبل أن يسجل كين قائد منتخب إنجلترا هدفه رقم 18 في البطولة هذا الموسم لينقذ أصحاب الأرض من الخسارة.

ويحتل بايرن ميونيخ الصدارة برصيد 38 نقطة، بينما يحتل رازن بال شبورت لايبزيغ المركز الثاني برصيد 29 نقطة بعد خسارته يوم الجمعة 3-1 على ملعب أونيون برلين.

ويأتي بروسيا دورتموند في المركز الثالث بفارق الأهداف بعد تعادله 1-1 على ملعب فرايبورغ.


