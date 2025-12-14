الالعاب الافريقية للشباب (لواندا 2025): تونس تعزز رصيدها بفضية و برونزيتين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693f15c67f24a3.90271298_kjqifehlponmg.jpg width=100 align=left border=0>

عزّزت تونس، اليوم الأحد، رصيدها من الميداليات خلال مشاركتها في الألعاب الإفريقية للشباب المقامة بالعاصمة الأنغولية لواندا، بإضافة ميدالية فضية وبرونزيتين جديدتين.



وجاءت الميدالية الفضية بواسطة السباح يوسف دومة في سباق 400 متر سباحة حرة، في حين أحرزت تونس ميداليتين برونزيتين في كل من:









* سباق التناوب 4×200 متر سباحة حرة بفضل الرباعي: إسراء عوام، زينب السعيدي، عائشة ميلاد، كنزة عيادي.

* اختصاص الريشة الطائرة (البادمينتون) بواسطة الثنائي سيرين هاشمي ورنيم حسناوي.



وبذلك ارتفع رصيد تونس إلى 34 ميدالية (8 ذهبية، 9 فضية، و17 برونزية) إلى حدود مساء اليوم الأحد، علما أن المنافسات تتواصل إلى غاية 20 ديسمبر الجاري.



حصيلة الميداليات التونسية إلى حدّ الآن

الميداليات الذهبية (8)

* عائشة بن ميلاد (السباحة)

* قطر الندى جواد (ألعاب القوى – رمي القرص)

* فاكر بوثوري (الكاراتي – كوميتي)

* آدم الحبيب ومحمد النفاتي (كاياك – 500 م زوجي فتيان)

* يوسف العيدلي (تنس الطاولة)

* يوسف دومة (سباحة)

* مي حنيحينة وأنس بحرون (كاياك زوجي 500 م فتيات)

* محمد عزيز شنيتر (ألعاب القوى – 400 م حواجز)



الميداليات الفضية (9)

* يوسف دومة (سباحة – 400 م حرة)

* فرح النفاتي وأنس بحرون (كانوي – 500 م زوجي فتيات)

* آلاء السعيدي (تنس الطاولة)

* تقوى السعيدي (الكاراتي – كوميتي)

* محمد ياسين المزوغي (سباحة)

* منتظر نجلاوي (ألعاب القوى – 5000 م مشي)

* سهيل مخلوف (ألعاب القوى – إطاحة المطرقة)

* يوسف دومة (سباحة – 200 م حرة)

* إيلاف عمري (سباحة – 100 م على الصدر)



الميداليات البرونزية (17)

* إسراء عوام، زينب السعيدي، عائشة ميلاد، كنزة عيادي (سباحة – 4×200 م حرة)

* سيرين هاشمي ورنيم حسناوي (بادمينتون)

* أنس بحرون (كاياك – 500 م فردي فتيات)

* أروى بومنيجل (الكاراتي – كاتا)

* محمد النفاتي (كاياك – 1000 م فردي فتيان)

* لؤي السعداني (الكاراتي – كوميتي)

* أمين الذوادي (الكاراتي – كاتا)

* ملاك البوبكري (الكاراتي – كوميتي)

* سيف الدين شويخ (ألعاب القوى – رمي القرص)

* أمين العباسي (ألعاب القوى – الوثب العالي)

* رنيم بشراوي (ألعاب القوى – 100 م حواجز)

* حلا زروق (سباحة)

* فريق التناوب 4×100 م (سباحة متنوعة – مختلط)

* ريم السليمي (ألعاب القوى – 5000 م مشي)

* نور خال اللطيف (ألعاب القوى – إطاحة المطرقة)

* فرح النفاتي (كانوي – 200 م فردي فتيات)

* سهيل مخلوف (ألعاب القوى – دفع الجلة)

