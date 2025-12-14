Babnet   Latest update 20:54 Tunis

بطولة ايطاليا:اشتباكات بين الجماهير قبل لقاء جنوة وإنتر

Publié le Dimanche 14 Decembre 2025
      
تدخلت الشرطة لفض اشتباكات بين مشجعي جنوة وإنتر ميلان خارج ملعب لويجي فيراريس قبل مباراة الفريقين في بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم اليوم الأحد.

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية بأن شخصين أصيبا وأُضرمت النيران في ثلاث سيارات قبل أن تعيد الشرطة النظام خارج الملعب، لتنطلق المباراة في موعدها المحدد.



وقالت التقارير إن الاشتباكات وقعت قبل حوالي ساعة من انطلاق المباراة، وإن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الجماهير.


